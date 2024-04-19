Смородина – це ягода, яка сама собою є досить невибагливою, і через це користується дуже великою популярністю. Вона не потребує багато догляду, але іноді трапляється так, що кущ, який був облитий ягодами, раптово починає скидати урожай.

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Чому ягоди опадають зі смородини

Насправді може бути кілька причин опадання ягід із куща. І одна з них – нестача або ж надлишок вологи. Ви маєте знати, що смородину потрібно час від часу поливати. І якщо погода спекотна, а ґрунт пересихає, тоді кущ може почати швидко скидати ягоди. У такому випадку буде достатньо просто полити смородину – під кожен кущ потрібно вилити 4 – 5 відер води.

Протилежна ж причина – надмір вологи, і це також може призвести до опадання ягід. Намагайтеся не поливати смородину надмірно, а якщо дощі не припиняються, частіше рихліть ґрунт, щоб волога могла швидко випаруватися.

Якщо ягоди сипляться з молодих кущів смородини, то це може відбуватися через те, що у них просто не вистачає сил тримати на собі весь урожай. Зазвичай у таких випадках проблема зникає сама собою через рік чи два.

Якщо ж смородина опадає із старого куща, тоді все навпаки – він втратив свої ресурси і вам потрібно провести обрізку. Після того, як зберете урожай, видаліть усі старі пагони та підгодуйте кущ.

Можуть ягоди опадати також через тінь, протяги та застої води. Саме через це городники радять висаджувати її на ділянку із помірним сонцем і там, де для неї буде достатньо простору – не менше, ніж 1 метр до сусіднього куща. Також це місце має бути тихим та захищеним від вітру.

Погано буде рости смородина і у низині, де постійно застоюється вода.