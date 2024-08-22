Пчелы, осы и шершни, даже если являются безопасными для здоровых людей, все еще могут быть неприятными. И нужно все же знать, что делать при встрече с насекомыми и в случаях, если они вас укусили. Практикующий врач Мария Вороненко рассказала об основных правилах.

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Что делать, чтобы уберечься от укуса

Август – это именно тот месяц, когда фиксируют больше всего укусов различных насекомых, в том числе и пчел, шершней и ос. И особенно осторожными вам нужно быть в случае, когда едите сладкие фрукты или ягоды. Но вот еще несколько правил, которых обязательно нужно придерживаться.

Не используйте сладкие духи, которые имеют сильный аромат.

Избегайте резких движений, когда видите насекомое рядом.

Будьте внимательными возле растений, которые пышно цветут.

Осторожно ешьте фрукты и ягоды на свежем воздухе.

Открывайте окна только после захода солнца, когда осы и пчелы уже вернулись в гнезда.



С насекомыми нужно быть осторожными в августе / Фото Pexels

Как выглядит укус насекомого

Если вас укусила пчела или оса, скорее всего вы заметите несколько местных симптомов, а именно покраснение и припухлость кожи и зуд. Но может быть и общая аллергическая реакция на укус насекомых. Симптомы тогда будут такие:

сыпь по всему телу;

сильный зуд;

затрудненное дыхание;

отек кожи и слизистой оболочки.

Если вы замечаете только местные симптомы, тогда нужно оказать такую первую помощь:

Вытяните жало – если это пчела, ведь осы и шершни не оставляют жала.

На место укуса нужно приложить холод не менее, чем на 10 минут.

Нанесите любую противоаллергическую мазь от укуса насекомых.

Примите антигистаминный препарат общего действия согласно инструкции.

Но если вы замечаете не только местные симптомы, но и общие, стоит обратиться за медицинской помощью.