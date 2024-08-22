Пчелы, осы и шершни, даже если являются безопасными для здоровых людей, все еще могут быть неприятными. И нужно все же знать, что делать при встрече с насекомыми и в случаях, если они вас укусили. Практикующий врач Мария Вороненко рассказала об основных правилах.
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Что делать, чтобы уберечься от укуса
Август – это именно тот месяц, когда фиксируют больше всего укусов различных насекомых, в том числе и пчел, шершней и ос. И особенно осторожными вам нужно быть в случае, когда едите сладкие фрукты или ягоды. Но вот еще несколько правил, которых обязательно нужно придерживаться.
- Не используйте сладкие духи, которые имеют сильный аромат.
- Избегайте резких движений, когда видите насекомое рядом.
- Будьте внимательными возле растений, которые пышно цветут.
- Осторожно ешьте фрукты и ягоды на свежем воздухе.
- Открывайте окна только после захода солнца, когда осы и пчелы уже вернулись в гнезда.
С насекомыми нужно быть осторожными в августе / Фото Pexels
Как выглядит укус насекомого
Если вас укусила пчела или оса, скорее всего вы заметите несколько местных симптомов, а именно покраснение и припухлость кожи и зуд. Но может быть и общая аллергическая реакция на укус насекомых. Симптомы тогда будут такие:
- сыпь по всему телу;
- сильный зуд;
- затрудненное дыхание;
- отек кожи и слизистой оболочки.
Если вы замечаете только местные симптомы, тогда нужно оказать такую первую помощь:
- Вытяните жало – если это пчела, ведь осы и шершни не оставляют жала.
- На место укуса нужно приложить холод не менее, чем на 10 минут.
- Нанесите любую противоаллергическую мазь от укуса насекомых.
- Примите антигистаминный препарат общего действия согласно инструкции.
Но если вы замечаете не только местные симптомы, но и общие, стоит обратиться за медицинской помощью.