Бджоли, оси та шершні, навіть якщо є безпечними для здорових людей, все ще можуть бути неприємними. Та потрібно все ж знати, що робити при зустрічі з комахами і у випадках, якщо вони вас вкусили. Практикуюча лікарка Марія Вороненко розповіла про основні правила.

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Що робити, щоб вберегтися від укусу

Серпень – це саме той місяць, коли фіксують найбільше укусів різноманітних комах, в тому числі і бджіл, шершнів та ос. І особливо обережними вам потрібно бути у випадку, коли їсте солодкі фрукти чи ягоди. Але ось ще кілька правил, яких обов'язково потрібно дотримуватися.

  • Не використовуйте солодкі парфуми, які мають сильний аромат.
  • Уникайте різких рухів, коли бачите комаху поряд.
  • Будьте уважними біля рослин, які пишно цвітуть.
  • Обережно їжте фрукти та ягоди на свіжому повітрі.
  • Відчиняйте вікна тільки після заходу сонця, коли оси та бджоли вже повернулися до гнізд.

Оса
З комахами потрібно бути обережними у серпні / Фото Pexels

Як виглядає укус комахи

Якщо вас вкусила бджола чи оса, скоріш за все ви помітите кілька місцевих симптомів, а саме почервоніння та припухлість шкіри та свербіж. Але може бути й загальна алергічна реакція на укус комах. Симптоми тоді будуть такі:

  • висипи по всьому тілу;
  • сильний свербіж;
  • утруднене дихання;
  • набряк шкіри та слизової оболонки.

Якщо ви помічаєте тільки місцеві симптоми, тоді потрібно надати таку першу допомогу:

  • Витягніть жало – якщо це бджола, адже оси та шершні не залишають жала.
  • На місце укусу потрібно прикласти холод не менше, ніж на 10 хвилин.
  • Нанесіть будь-яку протиалергічну мазь від укусу комах.
  • Прийміть антигістамінний препарат загальної дії згідно з інструкцією.

Але якщо ви помічаєте не тільки місцеві симптоми, але й загальні, варто звернутися за медичною допомогою.