Бджоли, оси та шершні, навіть якщо є безпечними для здорових людей, все ще можуть бути неприємними. Та потрібно все ж знати, що робити при зустрічі з комахами і у випадках, якщо вони вас вкусили. Практикуюча лікарка Марія Вороненко розповіла про основні правила.

Цікаво 5 поширених ознак недосипання, які ви не маєте ігнорувати

Що робити, щоб вберегтися від укусу

Серпень – це саме той місяць, коли фіксують найбільше укусів різноманітних комах, в тому числі і бджіл, шершнів та ос. І особливо обережними вам потрібно бути у випадку, коли їсте солодкі фрукти чи ягоди. Але ось ще кілька правил, яких обов'язково потрібно дотримуватися.

Не використовуйте солодкі парфуми, які мають сильний аромат.

Уникайте різких рухів, коли бачите комаху поряд.

Будьте уважними біля рослин, які пишно цвітуть.

Обережно їжте фрукти та ягоди на свіжому повітрі.

Відчиняйте вікна тільки після заходу сонця, коли оси та бджоли вже повернулися до гнізд.



З комахами потрібно бути обережними у серпні / Фото Pexels

Як виглядає укус комахи

Якщо вас вкусила бджола чи оса, скоріш за все ви помітите кілька місцевих симптомів, а саме почервоніння та припухлість шкіри та свербіж. Але може бути й загальна алергічна реакція на укус комах. Симптоми тоді будуть такі:

висипи по всьому тілу;

сильний свербіж;

утруднене дихання;

набряк шкіри та слизової оболонки.

Якщо ви помічаєте тільки місцеві симптоми, тоді потрібно надати таку першу допомогу:

Витягніть жало – якщо це бджола, адже оси та шершні не залишають жала.

На місце укусу потрібно прикласти холод не менше, ніж на 10 хвилин.

Нанесіть будь-яку протиалергічну мазь від укусу комах.

Прийміть антигістамінний препарат загальної дії згідно з інструкцією.

Але якщо ви помічаєте не тільки місцеві симптоми, але й загальні, варто звернутися за медичною допомогою.