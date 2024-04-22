Как избавиться от луковой мухи: вредитель исчезнет с огорода
Источник:Яркая клумба
На вид луковая муха не отличается от многих своих сородичей. Но если вы хотите уберечь свой урожай, вам нужно научиться идентифицировать ее, чтобы потом уничтожить.
Личинки луковых мушек крайне прожорливы и могут нанести большой вред вашей зеленой поросли. Кроме того, они быстро размножаются, и их может стать очень много. Именно поэтому ответственный огородник должен знать, как помешать откладыванию яиц этого вредителя.
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Как бороться с луковой мухой
Эффективную борьбу с луковыми мушками нужно начинать еще в самом начале сезона, когда вредители еще не находятся в активной фазе. И здесь говорится о профилактических мерах – в частности, перекопка земли. Так вы можете поднять наверх вредителей, которые скрываются в глубоких слоях почвы.
Куколки просто не выдержат слишком низких температур и поэтому большинство из них погибнет. Также большое значение имеет и севооборот – так вы получите и более качественный урожай, и сведете к минимуму вероятность повторного заражения растений болезнями, которыми те страдали в прошлом году.
Очень хороший эффект могут иметь совмещенные посадки. Например, отличным вариантом будет сажать лук возле моркови – ведь эти культуры хорошо влияют друг на друга, и их запахи могут взаимно отпугивать вредителей.
Но если в прошлом сезоне вы имели проблемы с луковой мушкой, вполне вероятно, что они повторятся снова. В по этой причине пораженные и больные растения нельзя отправлять на компост, а вместо этого стоит устранять полностью.
Лук нужно защищать от вредителей / Фото Pexels
Но если вы не успели провести профилактику, или же эти меры не помочь, и вредитель появился на огороде, тогда вам нужно подумать о том, чем же обработать культуру, чтобы спасти ее.
Для массовых посадок лучше всего подойдут современные иесектициды – например, Прованто Вернал или же Энжио. Также среди огородников востребован и инсектицид Актара. Впрочем, если вы имеете совсем немного лука на огороде, вы можете воспользоваться и народными средствами – они также могут быть достаточно эффективными.
Например, наиболее популярное средство – это нашатырный спирт. Но нужно заметить, что он будет эффективным против луковой мухи только на ранней стадии. Вам нужно взять 3 – 4 столовые ложки спирта и добавить их в ведро подготовленной теплой воды, а затем интенсивно размешать, чтобы продукт хорошо распределился. После этого жидкость уже будет готова к применению.
Поливать ею растения рекомендуют в пасмурные дни или же вечером, когда уже садится солнце. Процедуру можно повторить еще через месяц, если результат вас не удовлетворил.