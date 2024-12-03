Кожура мандарина – это ценное сырье, которое точно пригодится дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на Klioma. И для того, чтобы использовать ее, нужно сначала правильно эти кожуры заготовить.

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Как использовать мандариновые кожуры?

Очень часто кожуре можно найти применение и в доме, и в саду. Но для этого нужно сперва их высушить. Первый способ простой – просто выложите их на салфетку, чтобы с них исчезла вся влага. После этого уже можно будет их использовать. Второй способ немного сложнее – нужно сначала положить их в морозилку, но предварительно провести несколько манипуляций: вымойте их, вытрите и просушите, а потом положите в пакет.

Некоторые люди добавляют сушеные кожуры в чаи или даже пытаются лечить ими насморк благодаря паровой бане с добавлением кожуры. Впрочем, вот несколько других применений.

Косметика для кожи

Из мандариновых кожуры можно приготовить немало различных средств:

Тонирующее средство . Залейте кожуры водой, дайте настояться примерно сутки, и тогда можно использовать средство для умывания.

. Залейте кожуры водой, дайте настояться примерно сутки, и тогда можно использовать средство для умывания. Мандариновый скраб. В измельченный порошок из кожуры нужно добавить совсем немного воды, и тогда использовать средство для скрабирования.

Остановите насекомых на огороде

Летом и весной средство будет просто незаменимым. Если вы насобираете кожуры за зиму, сможете потом засыпать их в почву по периметру участка. После этого не только насекомые забудут дорогу в ваш сад, но и некоторые животные-вредители прекратят беспокоить.

А вот если вы разложите кожуру в шкафах, сможете прогнать оттуда моль.



Кожуры мандаринов могут отгонять насекомых / Фото Pexels

Лекарства для растений

Если у вас сохнут растения дома или в саду, тогда с этой проблемой можно разобраться за считанные недели. Просто сделайте настойку из мандариновых корок и поливайте ею растения. Или же вы можете просто закопать в почву остатки мандаринов.

Восточные сладости

Вы можете самостоятельно изготовить засахаренные кусочки кожуры, или цукаты. Рецепт очень простой, и с ним справятся даже новички в кулинарии.

Возьмите полкилограмма шкурок, 400 граммов сахара и 150 миллилитров воды. Смешайте воду и сахар и доведите до кипения, а потом добавьте в сироп кожуру. На медленном огне держите до испарения жидкости. После этого достаньте кожуру и просушите ее в духовке при температуре 50 – 60 градусов до полного высыхания.