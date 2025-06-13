Сделайте это с нарциссами, когда они отцветут: элементарный секрет

Нарциссы – это растения, цветущие в апреле и мае. И далеко не все садоводы, к сожалению, знают, что делать с ними после того, как этот период завершится.

Если вы хотите, чтобы нарциссы идеально и пышно цвели каждый год, нужно ухаживать за ними не только тогда, когда они радуют глаз цветением, но и после этого, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Агроцентр".

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Что делать с нарциссами после цветения?

Первое, что садоводы советуют сделать с нарциссами после того, как они станут сухими – так это обрезать их. Стебель советуют срезать над листьями – это поможет отвлечь энергию растений на создание запасов в луковице, а не на рост семян.

Впрочем, листья удалять не нужно – его можно оставить еще на 6 недель после цветения, ведь если срезать его слишком рано, это может привести к тому, что нарциссы снова уже не зацветут.

Гораздо лучшим вариантом будет оставить листья отмирать естественным путем: не советуют не только обрезать листья, но и связывать их узлами или резинками. А вот уже в конце мая и в начале июня нарциссы срезают полностью.



Листья нарциссов обрезают позже / Фото Pexels

Учитывайте, что питательные элементы из оставленных листьев после цветения начнут постепенно переходить к луковице растения – и так нарцисс частично сам себя обеспечивает силами для цветения и роста в следующем сезоне. Впрочем, это не значит, что весной их не нужно подкармливать.

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Лучшими удобрениями для этих растений летом считается монофосфат калия – он будет способствовать успешной зимовке нарциссов и поможет им лучше проснуться и развиваться в следующем году. А вот на ранней стадии развития эти цветы обычно нуждаются в азоте – именно он способствует наращиванию вегетативной массы, то есть листьев. Впрочем, вносить его нужно умеренно, а также не забывать и о подкормке фосфором.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем нужно подкармливать пионы, чтобы они обильно цвели и не сохли.

Другой вопрос, который интересует многих садоводов – нужно ли после цветения выкапывать нарциссы? Большинство сортов достаточно будет выкапывать раз в несколько лет. Но махровые сорта и гибриды требуют выкапывания ежегодно.