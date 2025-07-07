Как спасти огурцы в июльскую жару: гениальные лайфхаки от дачников

Жаркие дни могут быть достаточно вредными для урожая, поэтому в этот период надо особое внимание уделить растениям, чтобы не потерять урожай. Чаще всего от жары страдают огурцы, поэтому далее расскажем, как избежать проблемы.

В жаркие дни на грядках не обойтись без полива, пишет 24 Канал. Впрочем, с водой можно легко переборщить, поэтому участок станет сильно переувлажненным, от чего огурцы могут начать гнить. Полив в жару может даже уничтожить урожай, потому что солнечные лучи обожгут листья.

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Как спасти огурцы в жару

Для обеспечения достаточного количества влаги огурцам, их надо не поливать, а опрыскивать. Дачники советуют процедуры чередовать. Это поможет получить овощам необходимый объем воды без вреда. Полив и опрыскивание нужно проводить только утром или вечером.

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Вода должна проникать глубоко к корневой системе. После полива дачники советуют дополнительно рыхлить почву, чтобы предотвратить образование корки, которая способна перекрыть доступ воды и воздуха к корням.



Советы, которые уберегут огурцы от жары / Фото Pexels

Для сохранения влаги в почве можно использовать мульчу. В летнее время идеально подойдет скошенная трава. Она поможет предотвратить быстрое испарение воды и поддержит стабильную температуру почвы.

Чтобы сохранить урожай в жару, нужно позаботиться еще и о защите растений от солнечных лучей. Лучше всего подойдет агроволокно, которое хорошо пропускает воздух. Закрепите материал, чтобы его не сдуло от ветра.

Лучше переносить высокую температуру овощам помогут калийные удобрения. Их нужно внести в почву, чтобы обеспечить овощам питательные вещества. Дополнительно можно использовать удобрения, которые содержат цинк, магний и бор. Эти микроэлементы способны способствовать общему укреплению растений и помогают противостоять стрессу.

К слову, чтобы улучшить рост огурцов и защитить их от вредителей и болезней, нужно воспользоваться молочной подкормкой.

Не забывайте регулярно собирать спелые плоды с огорода, чтобы стимулировать образование новых завязей. Такое действие позволит получить максимальный урожай.