Не жечь и не выбрасывать: вот как использовать опавшие листья на огороде и в саду

С началом осени деревья начинают сбрасывать листья, и они укрывают весь сад, и дачники обычно сгребают их в кучи перед началом зимы, чтобы навести порядок на участке. Впрочем, они могут быть более полезными, чем вы думали.

Многие огородники все еще жгут листья после их уборки в саду. Но делать этого нельзя – прежде всего из-за того, что это запрещено законодательством Украины, а также из-за того, что это загрязняет воздух, почву и водоемы и угрожает здоровью людей. И Porady 24 подобрали несколько альтернативных способов использовать опавшие листья на даче.

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Сделайте перегной

Перегной из листьев можно использовать как мульчирование или подкисление почвы. Впрочем, сам по себе перегной из листьев не содержит очень много питательных веществ, но его польза в другом – он задерживает влагу в земле и привлекает туда полезных дождевых червей.

Лучше всего для перегноя листья собирать во влажную погоду. Если же упорно держится сухая погода, тогда листья нужно смочить водой, наполнить им мешки и утрамбовать. Оставьте мешок на год, и за это время перегной уже будет готов.

Компостируйте опавшие листья

Перед тем, как добавить листья в компостную яму или специальную кучу, вам нужно их измельчить. Делать это можно вручную, или с помощью ножниц или ножа. Для того, чтобы польза от такого компоста была максимальная, вам нужно перекладывать листья слоями с перегноем или обычным грунтом.

Сначала кладете толстый слой из измельченных листьев – не менее 30 сантиметров, а затем перегной, и снова – листья. Через год уже будете иметь качественный компост.



Из листьев можно сделать компост / Фото Pexels

Утеплите розы на зиму

Теплолюбивые кустарники, например розы или гортензии, очень боятся холодов и серьезных морозов. Обратите внимание, что для того, чтобы в растениях не завелись вредители, нужно использовать только сухие и здоровые листья.

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Добавьте в почву для комнатных растений

Листья с листопадных деревьев могут быть удивительно хорошей подкормкой для почвы у комнатных цветов. Нужно измельчить эти листья вместе с однолетними сорняками, удалив у них предварительно цветы и корни, а смесь добавить в почву для рассады.

Устройте теплые грядки

Листья не только можно, но и нужно закапывать! Это поможет намного быстрее получить весенний урожай. Как это сделать? Заранее прокопайте траншеи и положите туда опавшие яблоки и листья до самых краев, а сверху еще можно добавить измельченную траву и различные зеленые остатки.

Все еще нужно полить водой. С наступлением весны землю насыпьте на листья и накройте любым нетканым материалом. После нескольких дней согревания в землю можно будет высаживать рассаду.