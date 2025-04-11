Вербное воскресенье – это время для освящения вербы. Но что с ней делать после этого, и как правильно хранить дома, знают не все, сообщает 24 Канал. А если правильно это сделать, верба может стать мощным оберегом дома.

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Что делать с освященной вербой?

Освященные ветви ставят возле икон и хранят в доме в течение целого года. А вот после этого их нужно или сжечь, или же пустить по течению в водоеме. Главное – ни за что не выбрасывайте прошлогоднюю вербу на помойку.

А вот в Чистый четверг из освященной ивы можно приготовить отвар – для этого веточку опускают в кипяток и кипятят несколько минут. После этого оставьте немного, чтобы настой остыл. После всех домашних блюд нужно умыться этим отваром, или даже сполоснуть им все тело. Раньше верили, что такая процедура может принести здоровье и силы на целый год.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие важные дела нужно успеть выполнить до Пасхи.

Вербные ветки используют и во время приготовления праздничных блюд. Можно пользоваться ею, когда выпекаете мясо, и как украшение к пасхальному куличу. Поверья утверждают, что ветка ивы может помогать также бездетным семьям. Для того, чтобы она подействовала, хозяйке дома нужно было съесть 10 почек с вербы.



Освященную вербу нужно хранить правильно / Фото Pexels

Или же можно просто оставить пучок ивы у икон – в таком случае он будет оберегать дом круглый год и не пропускать в него людей с плохими намерениями. Для того, чтобы эффект был даже лучше, можно добавить к иве еще несколько растений: сухоцветы, ветви хлопка, лавр, бессмертники, лаванда, кермек.