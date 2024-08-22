Ватные палочки также применяют в процессах макияжа, для коррекции и растушевки губной помады или теней, однако есть еще много других лайфхаков, которые вам надо знать.

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Уход за ювелирными украшениями

Ватными палочками можно легко очистить украшения, особенно те, которые являются труднодоступными. Нанесите на украшения чистящую пасту, обработайте труднодоступные места, а затем смойте средство и обсушите украшение бумажным полотенцем и украшения станут, как новенькие.

Поджигание свечей

Если фитиль в свече погрузился в воск, то поджечь свечу можно с помощью ватной палочки. Ее надо лишь смочить в спирте, поджечь кончик и зажечь свечу.

Ремонт молнии

Если в куртке или джинсах застряла молния, ватная палочка и капля оливкового масла помогут решить эту проблему. Надо всего лишь промазать проблемное место и потянуть бегунок вниз.

Подкрашивание волос

Окрашивая волосы дома, случайно можно пропустить несколько прядей. Если вы это заметили, то стоит воспользоваться ватной палочкой, которую предварительно надо смочить в краске и нанести на неокрашенный участок. Заверните волосы в фольгу и подождите 10 минут.



Ушные палочки можно использовать в различных целях / Фото Pexels

Восстановление вида обуви

Если вы нашли царапину на туфлях, то вам понадобится ватная палочка и жидкость для снятия лака. Смочите палочку, обработайте царапину и нанесите для блеска вазелин.

Чистка клавиатуры

Клавиатура собирает пыль и грязь, особенно в маленьких промежутках между клавишами. Чтобы вернуть чистоту, смочите ватную палочку в спирте и тщательно протрите все уголки.

Уход за кухонными инструментами

Консервированные ножи или вафельницы сложно очищаются, поэтому нужно очистить их с помощью ватной палочки. Смочите ее в спирте и очистите труднодоступные места.

Применение лекарств

Если не хотите пачкать пальцы для нанесения мази или крема – используйте ватные палочки. Средство наносится аккуратно и без лишних хлопот.