Причиной плохого запаха ног также могут быть из-за выделения веществ, которые возникают из-за нарушения обменных процессов в организме. Происходит такое из-за эндокринных или гормональных нарушений или во время нервных заболеваний.

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Причиной также является узкая обувь из синтетических материалов, синтетические носки или колготки или недостаточная гигиена ног. Как избавиться от неприятного запаха ног – читайте дальше.

Следите за гигиеной

Ежедневно мойте ноги с мылом – дегтярным или антибактериальным. Также можете время от времени делать ванночки с морской солью или травами. Подойдет ромашка, календула или череда. В таком настое ноги надо продержать 30 минут. Для ног используйте антибактериальный спрей или специальные средства от пота.

Выбирайте натуральные носки

Носите только те носки, что дышат, преимущественно из хлопка. И не забывайте ежедневно менять. Если потливость ног слишком сильная, то менять их можно несколько раз в день. Не ходите в носках дома и дайте ногам отдохнуть.

Правильно пользуйтесь обувью

Носите только ту обувь, которая обеспечивает хорошую вентиляцию ног. Это могут быть изделия из натуральной кожи или текстиля. В летнее время выбирайте сандалии или шлепанцы. Находясь в бассейнах используйте резиновую обувь.

Старайтесь менять обувь и иметь хотя бы две пары, чтобы после выхода на улицу вы могли их проветрить и на второй день выбрать другую пару. Стельки надо регулярно менять на новые.



Несколько лайфхаков помогут избавиться от плохого запаха ног / Фото Pexels

Как избавиться от плохого запаха ног в домашних условиях

Некоторые народные средства помогут быстро и эффективно избавиться от бактерий на ногах. В этом вам поможет перекись водорода, уксус и чай.

Уксус

Уксусная кислота создает такую среду, в которой бактерии погибают. Надо смешать полстакана белого или яблочного уксуса с 6 чашками горячей воды. В этом растворе держите ноги 10 минут, а затем помойте с мылом.

Чай

Для ванночки с чаем вам понадобится 5 пакетиков, которые надо развести в кипящей воде. Когда ванна настоится, смешайте настой в 4 стаканами теплой воды. Такие процедуры делайте ежедневно по 15 минут.

Перекись водорода

Средство уничтожает бактерии, которые разлагают пот на ногах. 1 чайную ложку перекиси смешайте с 1 стаканом воды. Нанесите смесь на мочалку и протрите ею ноги.