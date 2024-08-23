Причиною поганого запаху ніг також можуть бути через виділення речовин, які виникають через порушення обмінних процесів в організмі. Стається таке через ендокринні чи гормональні порушення або під час нервових захворювань.

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Причиною також є вузьке взуття з синтетичних матеріалів, синтетичні шкарпетки чи колготки або ж недостатня гігієна ніг. Як позбутися від неприємного запаху ніг – читайте далі.

Слідкуйте за гігієною

Щодня мийте ноги з милом – дьогтьовим чи антибактеріальним. Також можете час від часу робити ванночки з морською сіллю чи травами. Підійде ромашка, календула чи череда. У такому настої ноги треба протримати 30 хвилин. Для ніг використовуйте антибактеріальний спрей чи спеціальні засоби від поту.

Обирайте натуральні шкарпетки

Носіть лише ті шкарпетки, що дихають, переважно з бавовни. І не забувайте щодня змінювати. Якщо пітливість ніг занадто сильна, то змінювати їх можна кілька разів на день. Не ходіть в шкарпетках вдома та дайте ногам відпочити.

Правильно користуйтеся взуттям

Носіть лише те взуття, яке забезпечує хорошу вентиляцію ніг. Це можуть бути вироби з натуральної шкіри чи текстилю. У літню пору обирайте сандалі чи шльопанці. Перебуваючи в басейнах використовуйте гумове взуття.

Старайтеся змінювати взуття та мати хоча б дві пари, щоб після виходу на вулицю ви могли їх провітрити та на другий день обрати іншу пару. Устілки треба регулярно змінювати на нові.



Кілька лайфхаків допоможуть позбутися від поганого запаху ніг / Фото Pexels

Як позбутися поганого запаху ніг в домашніх умовах

Деякі народні засоби допоможуть швидко та ефективно позбутися від бактерій на ногах. У цьому вам допоможе перекис водню, оцет та чай.

Оцет

Оцтова кислота створює таке середовище, в якому бактерії гинуть. Треба змішати пів склянки білого чи яблучного оцту з 6 чашками гарячої води. У цьому розчині тримайте ноги 10 хвилин, а потім помийте з милом.

Чай

Для ванночки з чаєм вам знадобиться 5 пакетиків, які треба розвести в киплячій воді. Коли ванна настоїться, змішайте настій в 4 склянками теплої води. Такі процедури робіть щодня по 15 хвилин.

Перекис водню

Засіб знищує бактерії, які розкладають піт на ногах. 1 чайну ложку перекису змішайте з 1 склянкою води. Нанесіть суміш на мочалку та протріть нею ноги.