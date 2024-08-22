Влітку волосся страждає від високої температури, прямих сонячних променів чи від впливу хлору з басейну. Щоб волосся мало кращий та здоровий вигляд, спробуйте двічі на тиждень робити органічну маску. Найкращими масками вважаються ті, в склад яких входять олії, тому розповідаємо про найпопулярніші з них.

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Маска для сухого волосся

Якщо ви помічаєте, що волосся є сухим та росте дуже повільно, скористайтеся маскою на основі кориці та кокосової олії. Кориця здатна стимулювати ріст, а олія кокоса зволожує кінчики.

Для живильної маски вам необхідно взяти 3 чайні ложки кориці, 2 столові ложки кокосової олії та все добре змішати. Отриману суміш нанесіть на шкіру голови та кінчики волосся.

Зробіть масаж та потримайте маску 30 хвилин та обов’язково змийте шампунем. Замість кокосової маски можете використовувати олію чайного дерева чи будь-яку іншу.

До живильної маски входить поєднання алое та яблука. Треба взяти пюре, сік або гель алое та змішати в рівних пропорціях. Витримайте маску на волоссі 30 хвилин, а тоді промийте волосся шампунем.



Після масок стан волосся стане набагато кращим / Фото Pexels

Зволожувальна маска для волосся

Ми вживаємо авокадо у стравах, втім воно є не менш корисним для волосся. Спробуйте поєднати його з гліцерином, яке створить особливе зволоження. Також можете додати трохи нежирного йогурту.

Всі інгредієнти треба змішати в кашку та нанести на волосся на 30 хвилин, а після цього змити.

Крім гліцерину, до авокадо можна додавати олію чайного дерева чи 20 крапель вітаміну Е. А ще чудовий ефект разом з авокадо дає мед, який є поживний на речовини.

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Маска від випадіння волосся

Часом буває так, що волосся випадає просто надзвичайно сильно. Якщо ви помітили таке за собою, то треба спробувати маску, яка буде стимулювати ріст. Чудово підійде маска з цибулі та лимону. Цибуля підвищує дію волосяних фолікул та навіть сприяє виробленню колагену.

Дві середні цибулини треба подрібнити в кашку та додати чайну ложку лимонного соку. Цю суміш увітріть в шкіру голови та тримайте 30 хвилин. Щоб посилити ефект, голову треба загорнути в теплий рушник. Змивати маску треба прохолодною водою.

Також від випадіння допомагає маска на основі кавової гущі з ромашкою. Гуща діє на голову, як скраб, тож розганяє кров та стимулює ріст нових волосинок. 1 столову ложку кавової гущі треба змішати з ромашковим відваром у рівних пропорціях.

Увітріть маску в шкіру голови та розподіліть по всій довжині волосся. Тримайте маску так 30 хвилин, а потім змийте.