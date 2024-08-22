Летом волосы страдают от высокой температуры, прямых солнечных лучей или от воздействия хлора из бассейна. Чтобы волосы имели лучший и здоровый вид, попробуйте дважды в неделю делать органическую маску. Лучшими масками считаются те, в состав которых входят масла, поэтому рассказываем о самых популярных из них.

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Маска для сухих волос

Если вы замечаете, что волосы сухие и растут очень медленно, воспользуйтесь маской на основе корицы и кокосового масла. Корица способна стимулировать рост, а масло кокоса увлажняет кончики.

Для питательной маски вам необходимо взять 3 чайные ложки корицы, 2 столовые ложки кокосового масла и все хорошо смешать. Полученную смесь нанесите на кожу головы и кончики волос.

Сделайте массаж и подержите маску 30 минут и обязательно смойте шампунем. Вместо кокосовой маски можете использовать масло чайного дерева или любое другое.

К питательной маски входит сочетание алоэ и яблока. Надо взять пюре, сок или гель алоэ и смешать в равных пропорциях. Выдержите маску на волосах 30 минут, а тогда промойте волосы шампунем.



После масок состояние волос станет намного лучше / Фото Pexels

Увлажняющая маска для волос

Мы употребляем авокадо в блюдах, впрочем оно является не менее полезным для волос. Попробуйте совместить его с глицерином, которое создаст особое увлажнение. Также можете добавить немного нежирного йогурта.

Все ингредиенты надо смешать в кашицу и нанести на волосы на 30 минут, а после этого смыть.

Кроме глицерина, к авокадо можно добавлять масло чайного дерева или 20 капель витамина Е. А еще замечательный эффект вместе с авокадо дает мед, который является питательным на вещества.

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Маска от выпадения волос

Иногда бывает так, что волосы выпадают просто очень сильно. Если вы заметили такое за собой, то надо попробовать маску, которая будет стимулировать рост. Прекрасно подойдет маска из лука и лимона. Лук повышает действие волосяных фолликул и даже способствует выработке коллагена.

Две средние луковицы надо измельчить в кашицу и добавить чайную ложку лимонного сока. Эту смесь вотрите в кожу головы и держите 30 минут. Чтобы усилить эффект, голову надо завернуть в теплое полотенце. Смывать маску надо прохладной водой.

Также от выпадения помогает маска на основе кофейной гущи с ромашкой. Гуща действует на голову, как скраб, поэтому разгоняет кровь и стимулирует рост новых волосков. 1 столовую ложку кофейной гущи надо смешать с ромашковым отваром в равных пропорциях.

Вотрите маску в кожу головы и распределите по всей длине волос. Держите маску так 30 минут, а затем смойте.