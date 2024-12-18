Конечно, с самого утра приходится помнить о бесконечном списке дел, которые нужно выполнить как можно быстрее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, утренняя рутина более важна для нашего хорошего самочувствия, чем вы можете представить.

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Сразу же выпейте воды

Почти все знают о том, что нужно увлажнять организм и пить много воды. Но если вы сделаете это сразу же утром, как только проснетесь, это может поддержать ваш метаболизм и поможет выводить токсины.

Кроме того, вода может существенно улучшить ваше настроение и эмоциональный баланс, ведь именно ночное обезвоживание является основной причиной утреннего тумана в мозге и нарушения концентрации.

Съешьте полезный завтрак

Не зря завтрак называют самым важным приемом пищи за день. Очень важно наполнить его клетчаткой и белком, чтобы вы чувствовали достаточно энергии на продуктивный день.



Есть завтрак – чрезвычайно полезная привычка / Фото Pexels

Сделайте растяжку

Ежедневные физические нагрузки не значат, что вам нужно каждое утро идти в спортзал. Начинайте день с любого движения – йоги, растяжки, быстрой ходьбы вокруг дома и тому подобное.

Позаботьтесь о своих эмоциях

После того, как вы разбудили тело, время позаботиться о доступе к эмоциональному и докторка Федерика Амати предлагает для этого каждое утро практиковать внимательность и благодарность. Вы можете вести дневник, устраивать медитацию и т.д. – все, что поможет вам улучшить ясность ума и эмоциональное благополучие.

Наслаждайтесь утренним кофе

Кофе – это не только способ пробудиться утром. Он также в умеренных количествах может быть полезен для кишечника. И вы получите пользу даже в случае, если будете пить кофе без кофеина.