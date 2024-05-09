Конечно, большинство людей не хотят тратить слишком много времени на уборку, и особенно – переделывать работу. А именно это иногда приходится делать, если для мытья пола вы используете только обычную воду.

Интересно Надо спешить: названо лучшее время для посадки помидоров в мае

Вместо этого вы можете попробовать добавить в воду всего одну пряность, которая поможет отполировать пол и даже оставит приятный аромат в доме еще на несколько дней.

Что нужно добавить в воду для мытья пола

Одна специя, которая поможет сделать ваш пол намного чище – это корица. На первый взгляд ее добавление может показаться вам странным, однако это одно копеечное средство поможет и справиться с грязью и пылью, и одновременно освежить воздух в вашем доме на достаточно длительное время.

Кроме того, стоит учитывать и то, что корица обладает антибактериальными свойствами, поэтому вы можете больше не беспокоиться об идеальной чистоте в доме. Для того, чтобы приготовить правильный раствор для мытья пола, на ведро теплой воды вам нужно добавить чайную ложку корицы. Также вы можете добавить в ведро и немного моющего средства для пола.

После того, как вы почистите свою квартиру этим раствором, вы сразу же заметите невероятный результат – пол просто будет сиять чистотой, а в доме будет царить приятный сладкий аромат.



Чистота пола очень важна / Фото Pexels

Невероятно полезным это средство будет и для того, чтобы справиться с нашествием муравьев, если вы имеете такую проблему. Дело в том, что корица своим резким запахом может отпугнуть насекомых. Можно использовать корицу и в качестве освежителя для воздуха. Для этого в бутылку с распылителем залейте теплую воду и добавьте две столовые ложки корицы. Лучше всего брать свежемолотую, ведь тогда аромат будет более насыщенным и будет держаться дольше.

Можно добавить также несколько капель апельсинового или лимонного эфирного масла – это будет лучшее сочетание с корицей.