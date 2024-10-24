Для многих это может быть неожиданным, впрочем сливочное масло можно заменить, пишет Kitchen Aid. Масло делает выпечку нежной и придает ей особый вкус, впрочем есть несколько других продуктов, которые сделают вкус выпечки идеальным.

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Маргарин

Вместо масла можете смело брать маргарин, который изготавливается из растительного масла и имеет вкус сливочного масла. Маргарин имеет высокое содержание воды, поэтому может придать тесту более мягкую консистенцию. Для выпечки надо взять такое же количество продукта, сколько и масла должно быть по рецепту.

Растительное масло

Заменителем масла является оливковое, кокосовое или кукурузное масло. На 100 граммов сливочного масла нужно взять 80 граммов заменителя.

Тыквенное или яблочное пюре

Пюре из тыквы – это вкусная и питательная альтернатива сливочному маслу. Тыква придаст сладости, которая и необходима выпечке. Яблочное пюре подойдет для брауни, печенья, пирожных или даже хлеба. Класть пюре надо вдвое меньше, чем сливочного масла.



Тыквенное пюре заменяет сливочное масло / Фото Pexels

Греческий йогурт или сметана

Если для приготовления выпечки нужно взять растопленное сливочное масло, то пропорция йогурта или сметаны будет такой же. Йогурт должен быть исключительно греческим, без сахара и ароматизаторов.

Сыр

Маскарпоне, сливочный сыр или рикотта способны заменить сливочное масло во многих рецептах. Добавлять их надо к выпечке в том количестве, сколько нужно было масла. Перед использованием сыра рикотта, его надо процедить, чтобы в тесто не попало много жидкости.

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Банан

Этот фрукт способен придать выпечке сладкого и фруктового вкуса. Используйте банан для тортов, кексов или печенья. Банан надо заменять столькими граммами, сколько и должно было быть масла.