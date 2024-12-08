Один продукт может продлить жизнь на годы: вы и не догадывались

Долголетие связано не только с генетикой, но и с ежедневными привычками каждого человека. И питание также чрезвычайно важно.

Возможно, вы и не задумываетесь о том, какое именно масло используете для заправки салатов или жарки, но это точно имеет значение для вашего здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Именно оливковое масло из всех масел может похвастаться наибольшим количеством преимуществ для здоровья. И диетолог Кристен Карли поделилась 4 способами, которыми оно может положительно повлиять на наше долголетие.

Оно наполнено антиоксидантами

Добавление оливкового масла в пищу – это отличный способ подпитать себя антиоксидантами, ведь оно содержит флавоноиды, олеуропеин и гидрокситирозол. Они известны как фенольные соединения и являются мощной частью защитной системы организма.

Именно антиоксиданты защищают от окислительного стресса – главного фактора многих хронических заболеваний.

Помогает уменьшить воспаление

Фенольные соединения в оливковом масле могут также уменьшать и воспаление. Это объясняется тем, что оливковое масло первого отжима проходит минимальную обработку, очистку и рафинирование.



Оливковое масло полезно для организма / Фото Pexels

Может снижать уровень холестерина в крови

Гораздо лучше будет насыщенные жиры в своем рационе заменить на оливковое масло, ведь это может помочь держать уровень холестерина в крови под контролем. Простое добавление оливкового масла вряд ли поможет, а вот замена некоторых жирных продуктов на оливковое масло может дать желаемый результат.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Поддерживает иммунную функцию

Благодаря высокому содержанию фенольных соединений оливковое масло является идеальной пищей для здоровой иммунной системы. Фенольные соединения поддерживают производство белых кровяных телец, иммунных клеток, помогающих контролировать воспаление в организме. Клетки отвечают за удаление болезнетворных микробов и борьбу с ними.