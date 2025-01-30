Завтрак, насыщенный питательными веществами, создаст основу для будущего дня, пишет 24 Канал со ссылкой на Eating Well. Правильно сбалансированная тарелка должна содержать все необходимые микроэлементы: углеводы, белки, жиры и достаточное количество витаминов.

Обратите внимание 7 продуктов, которые никогда не надо есть на ужин: их надо заменить

Пропускать завтрак – вредная привычка, поэтому обратите внимание на несколько продуктов, которые можно употреблять утром для отличного самочувствия.

Греческий йогурт

Йогурт является прекрасным источником белка, кальция и витамина D, который поддерживает здоровье костей и хорошо влияет на микробиом кишечника.

Овес

Цельные злаки являются отличным вариантом для здорового и сытного завтрака. Овес содержит растворимую клетчатку и бета-глюканы, которые улучшают уровень сахара в крови.

Ягоды

Зимняя пора – не сезон для ягод, но клубника, черника и малина имеют много полезных антиоксидантов, которые помогают поддерживать общее состояние здоровья.

Яйца

В яйцах есть много холина, витаминов группы B, витамина D и селена. Они отвечают за настроение и хорошее самочувствие. Яйца являются также источником белка и полезных жиров, которые поддерживают здоровье мозга, суставов и сердца.



Яйца являются полезным завтраком / Фото Pexels

Лосось

Рыба очень полезна на завтрак, поскольку наполнена высококачественным белком и полезными жирами. Всего лишь 2 – 3 порции жирной рыбы в неделю повысят уровень омега-3, которые способствуют здоровью сердца и долголетию.

Миндаль

Орех богат клетчаткой, полезными жирами, белком и витамином Е. Можете добавлять горстку миндаля к любому завтраку, чтобы он был еще более питательным.

Семена чиа

В семенах чиа содержится немало клетчатки, омега-3 жирных кислот и полифенолов. Они защищают здоровье сердца, улучшают кровяное давление и балансируют уровень сахара в крови.

Не забывайте о завтраке, поскольку отсутствие полезной пищи в утреннюю пору может привести к нарушениям в работе желудка и кишечника и снизить уровень энергии и концентрации в течение дня.