Сніданок, що насичений поживними речовинами, створить основу для майбутнього дня, пише 24 Канал з посиланням на Eating Well. Правильно збалансована тарілка повинна містити всі необхідні мікроелементи: вуглеводи, білки, жири та достатню кількість вітамінів.

Зверніть увагу 7 продуктів, які ніколи не треба їсти на вечерю: їх треба замінити

Пропускати сніданок – шкідлива звичка, тому зверніть увагу на кілька продуктів, які можна вживати зранку для чудового самопочуття.

Грецький йогурт

Йогурт є чудовим джерелом білка, кальцію та вітаміну D, який підтримує здоров’я кісток та добре впливає на мікробіом кишківника.

Овес

Цільні злаки є чудовим варіантом для здорового та ситного сніданку. Овес містить розчинну клітковину та бета-глюкани, які покращують рівень цукру в крові.

Ягоди

Зимова пора – не сезон для ягід, але полуниця, чорниця та малина мають багато корисних антиоксидантів, які допомагають підтримувати загальний стан здоров’я.

Яйця

У яйцях є багато холіну, вітамінів групи B, вітаміну D й селену. Вони відповідають за настрій та хороше самопочуття. Яйця є також джерелом білка та корисних жирів, які підтримують здоров’я мозку, суглобів та серця.



Яйця є корисним сніданком / Фото Pexels

Лосось

Риба є дуже корисною на сніданок, оскільки наповнена високоякісним білком та корисними жирами. Всього лише 2 – 3 порції жирної риби на тиждень підвищать рівень омега-3, які сприяють здоров’ю серця та довголіттю.

Мигдаль

Горіх багатий клітковиною, корисними жирами, білком та вітаміном Е. Можете додавати жменьку мигдалю до будь-якого сніданку, щоб він був ще поживнішим.

Насіння чіа

У насінні чіа міститься чимало клітковини, омега-3 жирних кислот й поліфенолів. Вони захищають здоров’я серця, покращують кров’яний тиск та балансують рівень цукру в крові.

Не забувайте про сніданок, оскільки відсутність корисної їжі в ранкову пору може призвести до порушень в роботі шлунку та кишківника й знизити рівень енергії й концентрації впродовж дня.