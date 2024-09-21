Чем заменить майонез: 5 лучших вариантов

Майонез чаще всего используют для заправки салатов, приготовления бутербродов и других блюд. Впрочем, он является вредным, поэтому для тех, кто хочет следить за своей фигурой, есть несколько замечательных заменителей, которые ничем не хуже, чем майонез.

Готовится майонез из яичных желтков, масла или лимонного сока, пишет Food&Wine. Многие хозяйки даже прибегают к тому, что готовят майонез самостоятельно, впрочем если он закончился, а сделать его или пойти в магазин нет возможности – воспользуйтесь другими вариантами.

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Айоли

Соус готовится на основе чеснока, лимонного сока и масла. Он тоже сливочный, как и майонез, но более ароматный. Домашний айоли считается самой простой заменой майонезу.

Греческий йогурт

Его однозначно можно использовать, как здоровую замену вредному майонезу. Греческий йогурт тоже подойдет для заправки салата, поскольку имеет такую же кремовую консистенцию.

Сметана

Вместо майонеза прекрасно подходит сметана. Используйте ее всегда к салатам, а по желанию добавьте приправы.



Сметаной можно заменять майонез / Фото Pexels

Авокадо

Попробуйте сделать пюре из авокадо, которое содержит полезные жиры и тоже имеет кремовую текстуру. Для этого смешайте авокадо с желтком, дижонской горчицей, лимонным соком, солью и приправами.

Тофу

Заменой майонеза является тофу, которое надо смешать в кухонном комбайне с лимонным соком, кленовым сиропом, дижонской горчицей и солью. Намазывайте ее на бутерброды или добавляйте в салаты.