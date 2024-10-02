Каждый бариста имеет свой набор фирменных узоров. И все же все они создаются по одинаковому принципу. Какому именно? Сегодня поговорим об этом с украинским производителем кофе Gemini.

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Прежде всего от латте-арта мы получаем визуальное удовольствие. Напиток с красивой подачей – это неотъемлемая часть современной кофейной культуры. Гости заведений часто фотографируют интересные рисунки на кофе, публикуя их в социальных сетях, и таким образом способствуют популяризации этого искусства.

И на самом деле это и является одной из главных функций латте-арта – привлечь и заинтересовать гостя эстетическим видом напитка.

История латте-арта: с чего все начиналось

Идея рисования молоком на поверхности кофе родилась в Италии. Ее придумал местный бариста Пьеранджело Мерло в 70-х годах XX века. Проведя несколько экспериментов с сортами кофе и способами взбивания молока, он разработал основные изображения, которые положили начало будущему латте-арту – это сердце и тюльпан.

Такие способы декорирования кофе сразу захватили посетителей, ведь кофе начал выглядеть в разы привлекательнее, да еще и приносил не только гастрономическое, но и эстетическое наслаждение.

Уже настоящую популярность латте-арта принес Дэвид Шомер, который в начале 1980-х годов работал баристой в Сиэтле. Экспериментируя, он создал узор, который назвали розетта. Шомер запустил настоящую революцию в кофейной индустрии, варьируя ингредиенты и их пропорции, что сделало узоры более интересными и эстетичными. Поэтому на кофе начали создавать лебедей, розы и другие рисунки.



Красивая подача кофе приносит гостю визуальное удовольствие / Фото Pexels

Впоследствии он открыл курс "Caffe latte art", на котором делился мастерством с коллегами, а сама техника получила название "латте-арт". Именно Дэвид Шомер сделал весомый вклад в популярность латте-арта в США.

Уже к началу 2000-х годов эта техника стала важным аспектом в кофейной культуре во всем мире, а современную кофейню невозможно представить без чашки кофе с красивым узором.

Основные инструменты для создания латте-арта

Для того, чтобы сделать качественный латте-арт, нужно специальное оборудование и материалы, которые будут способствовать созданию идеального напитка.

Главным элементом является эспрессо-машина, которая приготовит основу эспрессо, что является важным фоном для формирования рисунка. В то же время следует учесть, что чем плотнее крема, тем контрастнее будет рисунок.



Для идеального напитка нужна эспрессо-машина / Фото Pexels

Далее не обойтись без питчера – базового инструмента бариста – специальной емкости из нержавеющей стали для взбивания молока. Питчер помогает взбить молоко до нужной консистенции. Бариста для латте-арта используют жирное молоко: чем больший процент жира в молоке, тем более сладким будет вкус.



Питчер используется для взбивания молока / Фото Pexels

Для детализированных рисунков на поверхности кофе используют уже дополнительный инструмент – специальное шило, которое называется latte art pen. Также бариста могут применять трафареты, посыпая их какао или корицей, благодаря чему создается фон рисунка.

Для латте-арта лучше использовать чашки с зауженной формой снизу и расширенной к верху, чтобы бариста имели возможность нанести красивый рисунок, а гости смогли уже насладиться эстетикой и полюбоваться творением.

Бариста-новички могут создавать узоры с помощью трафаретов, впрочем, настоящим профи достаточно лишь хорошего питчера и правильной техники приготовления напитка.

Техники создания рисунков – от базовых до более сложных

Как мы уже рассказали выше, в латте-арте есть несколько базовых техник, которые используют для создания популярных рисунков на кофе. Подробнее по каждой из них – далее.

Сердце

Этот самый популярный дизайн считается самым простым, который можно сделать техникой свободного вливания. Для приготовления бариста вливают взбитое молоко в центр чашки. Когда пена начинает формировать круг, процесс завершают быстрым движением низ, разрезая круг, чтобы сформировать кончик сердца.

Розетта

Это еще один классический дизайн, который требует уже немного больше мастерства. Взбитое молоко вливают в кофе колеблющимися движениями из стороны в сторону. Наливая, бариста медленно распределяют молоко по поверхности чашки, таким образом формируя рисунок на кофе. Завершается дизайн центральным разрезом вниз.

Тюльпан

Эта конструкция рисования получается вливанием молока в несколько этапов. Сначала наливают небольшое количество молока в центральную часть, чтобы образовать круглую основу. Далее в небольших количествах вливается молоко, которое образует ряд колец, напоминающих лепестки тюльпана. Каждое новое вливание формирует рисунок на поверхности кофе, а дизайн завершают деликатным движением вниз, пересекая весь рисунок и формируя тюльпан.



Тюльпан является самым популярным рисунком в латте-арте / Фото Pexels

Эти три базовые техники являются фундаментом для создания сложных и комбинированных рисунков в латте-арте. Продвинутые бариста одновременно экспериментируют с более сложными элементами и комбинированными техниками. Такие техники являются тяжелыми, ведь требуют тщательного контроля потока молока и точности движений.

Любые дальнейшие рисунки, кроме базовых, требуют оттачивания мастерства. Самые сложные, как правило, авторские, ведь это как маленькие картины в чашке (животные, люди, цветы, элементы природы). Даже классическую розетту опытные бариста уже делают в сложном дизайне, добавляя второй стебель или создавая эффект двойного листа.

Существует стиль латте-арта, когда рисунок на пенке создают с помощью подручных средств, например, специального шила или, как его называют бариста, латте-арт пену. Эта техника называется этчинг. С помощью специального шила можно нарисовать различные цветы, животных и даже портреты.



Опытные бариста могут воспроизводить сложные рисунки / Фото Unsplash

Все эти сложные техники требуют опыта и точности, которые под силу продвинутым бариста, а начинающие могут пробовать себя в базовых техниках, пока не достигнут идеальных результатов.

Советы для начинающих – как научиться рисовать на кофе

Научиться рисовать на кофе сможет любой начинающий, однако важно понимать, что без постоянной практики и терпения не обойтись.

Фундаментом латте-арта является качественный эспрессо с насыщенными кремами, поэтому стоит использовать свежемолотый кофе хорошего качества. Вторым важным этапом является правильно взбитое молоко. Взбивая молоко, питчер надо наклонить под углом, а паровую трубку погрузить на небольшую глубину для образования воронки в питчере – это позволяет правильно насытить молоко паром и сделать его эластичным. Если после взбивания молока есть маленькие пузырьки, надо отстучать питчер и они исчезнут.

В начале придется сосредоточиться на базовых рисунках и на плавных движениях во время наливания, чтобы рисунок был четким. Для того, чтобы качественно влить молоко в кофе, надо наклонить чашку и под углом начать вливать молоко интенсивно, но средним напором, постоянно перемешивая основу в чашке, чтобы создать качественную подложку под формирование рисунка на поверхности кофе.

Если молоко для латте-арта будет слишком горячим, то оно не будет иметь такого вкусового потенциала и качественной, эластичной консистенции. Именно поэтому важно корректировать его температуру. Идеальной температурой молока считается 55 – 65 градусов.

Чтобы научиться рисовать на кофе, стоит просматривать обучающие видеоролики в ютубе от профессиональных бариста или наведаться на курсы по латте-арту или на мастер-классы. Взаимодействие с опытным бариста поможет гораздо быстрее освоить желаемые техники. Кроме этого, перед началом вливания рекомендуется сначала нарисовать рисунок на листочке и продумать этапы вливания, что и за чем делать.

Латте-арт – процесс довольно увлекательный и интересный, но в начале может быть сложно создать идеальные даже базовые рисунки. Здесь важно не бояться ошибаться и постоянно практиковаться. Только таким образом можно научиться контролировать молоко и движения и воспроизвести красивый узор.

Почему латте-арт стал искусством и как он влияет на кофейную культуру

Искусство латте-арта – неотъемлемая часть кофейной культуры. Одной из причин популярности этого напитка является эстетическая привлекательность. Кофе с красивым дизайном выглядит изысканно, а клиенты начали ценить такое внимание к деталям. С помощью латте-арта бариста может продемонстрировать свое мастерство и творчество.

Безусловно, визуальная эстетическая составляющая кофе играет важную роль. Изысканные рисунки на чашке вызывают приятные впечатления и дополняют удовольствие от вкуса. Не в последнюю очередь на популярность латте-арта повлияли социальные сети. Это привело к тому, что рисунки на кофе стали трендом, стимулируя бариста к еще большему развитию в этом искусстве.

Мастера кофейного искусства даже участвуют в латте-арт батлах. Умение рисовать молоком на эспрессо – это один из показателей мастерства бариста, которое оценивается на конкурсах компетентным жюри.

Теперь латте-арт – символ культуры современных кофеен, своеобразный способ самовыражения для бариста, поэтому он уже стал полноценной дисциплиной для международных соревнований, а также способ выразить свое творчество через рисунки на кофе.

Кофейни уже давно стали социальными центрами людей, поскольку посетители приходят не просто быстро выпить кофе, а насладиться процессом, который вызывает приятные эмоции во время потребления благодаря сервису, вкуса и хороших визуальных напитков. Именно эти несколько важных моментов привели к тому, что латте-арт стал частью современной кофейной культуры.

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