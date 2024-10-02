Кожен бариста має свій набір фірмових візерунків. Та все ж всі вони створюються за однаковим принципом. Яким саме? Сьогодні поговоримо про це з українським виробником кави Gemini.

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Насамперед від латте-арту ми отримуємо візуальне задоволення. Напій з красивою подачею – це невід’ємна частина сучасної кавової культури. Гості закладів часто фотографують цікаві малюнки на каві, публікуючи їх в соціальних мережах, і таким чином сприяють популяризації цього мистецтва.

І насправді це і є однією з головних функцій латте-арту – привабити та зацікавити гостя естетичним виглядом напою.

Історія латте-арту: з чого все починалося

Ідея малювання молоком на поверхні кави народилася в Італії. Її придумав місцевий бариста П’єранджело Мерло в 70-х роках XX століття. Провівши кілька експериментів із сортами кави та способами збивання молока, він розробив основні зображення, які започаткували майбутній латте-арт – це серце і тюльпан.

Такі способи декорування кави одразу захопили відвідувачів, адже кава почала виглядати в рази привабливішою, та ще й приносила не лише гастрономічну, але й естетичну насолоду.

Вже справжню популярність латте-арту приніс Девід Шомер, який на початку 1980-х років працював баристою у Сієтлі. Експериментуючи, він створив візерунок, який назвали розетта. Шомер запустив справжню революцію у кавовій індустрії, варіюючи інгредієнти та їх пропорції, що зробило візерунки цікавішими та естетичнішими. Відтак на каві почали створювати лебедів, троянди та інші малюнки.



Красива подача кави приносить гостю візуальне задоволення / Фото Pexels

Згодом він відкрив курс "Caffe latte art", на якому ділився майстерністю з колегами, а сама техніка отримала назву "латте-арт". Саме Девід Шомер зробив вагомий внесок у популярність латте-арту в США.

Вже до початку 2000-х років ця техніка стала важливим аспектом в кавовій культурі в усьому світі, а сучасну кав’ярню неможливо уявити без чашки кави з красивим візерунком.

Основні інструменти для створення латте-арту

Для того, щоб зробити якісний латте-арт, потрібне спеціальне обладнання та матеріали, які сприятимуть створенню ідеального напою.

Головним елементом є еспресо-машина, яка приготує основу еспресо, що є важливим тлом для формування малюнка. Водночас варто врахувати, що чим щільніші крема, тим контрастнішим буде малюнок.



Для ідеального напою потрібна еспресо-машина / Фото Pexels

Далі не обійтися без пітчера – базового інструмента бариста – спеціальної ємності з нержавіючої сталі для збивання молока. Пітчер допомагає збити молоко до потрібної консистенції. Бариста для латте-арту використовують жирне молоко: чим більший відсоток жиру в молоці, тим більш солодким буде смак.



Пітчер використовується для збивання молока / Фото Pexels

Для деталізованих малюнків на поверхні кави використовують вже додатковий інструмент – спеціальне шило, яке має назву latte art pen. Також бариста можуть застосовувати трафарети, посипаючи їх какао чи корицею, завдяки чому створюється тло малюнка.

Для латте-арту найкраще використовувати чашки зі звуженою формою знизу та розширеною до верху, щоб бариста мали можливість нанести красивий малюнок, а гості змогли вже насолодитися естетикою та помилуватися творінням.

Бариста-початківці можуть створювати візерунки за допомогою трафаретів, втім, справжнім профі достатньо лише гарного пітчера та правильної техніки приготування напою.

Техніки створення малюнків – від базових до складніших

Як ми вже розповіли вище, у латте-арті є кілька базових технік, які використовують для створення популярних малюнків на каві. Детальніше по кожен з них – далі.

Серце

Цей найпопулярніший дизайн вважається найпростішим, який можна зробити технікою вільного вливання. Для приготування бариста вливають збите молоко в центр чашки. Коли піна починає формувати коло, процес завершують швидким рухом низ, розрізаючи коло, щоб сформувати кінчик серця.

Розетта

Це ще один класичний дизайн, який вимагає вже трохи більше майстерності. Збите молоко вливають у каву коливаючими рухами зі сторони в сторону. Наливаючи, бариста повільно розподіляють молоко по поверхні чашки, таким чином формуючи малюнок на каві. Завершується дизайн центральним розрізом вниз.

Тюльпан

Ця конструкція малювання отримується вливанням молока в кілька етапів. Спочатку наливають невелику кількість молока в центральну частину, щоб утворити круглу основу. Далі в невеликих кількостях вливається молоко, яке утворює ряд кілець, що нагадують пелюстки тюльпана. Кожне нове вливання формує малюнок на поверхні кави, а дизайн завершують делікатним рухом вниз, перетинаючи весь малюнок і формуючи тюльпан.



Тюльпан є найпопулярнішим малюнком в латте-арті / Фото Pexels

Ці три базові техніки є фундаментом для створення складних та комбінованих малюнків у латте-арті. Просунуті бариста водночас експериментують зі складнішими елементами та комбінованими техніками. Такі техніки є важчими, адже вимагають ретельнішого контролю потоку молока та точності рухів.

Будь-які подальші малюнки, крім базових, потребують відточення майстерності. Найскладніші, як правило, авторські, адже це як маленькі картини в чашці (тварини, люди, квіти, елементи природи). Навіть класичну розетту досвідчені бариста вже роблять у складнішому дизайні, додаючи друге стебло чи створюючи ефект подвійного листка.

Існує стиль латте-арту, коли малюнок на пінці створюють за допомогою підручних засобів, наприклад, спеціального шила або, як його називають бариста, лате-арт пену. Ця техніка називається етчінг. За допомогою спеціального шила можна намалювати різноманітні квіти, тварин та навіть портрети.



Досвідчені бариста можуть відтворювати складні малюнки / Фото Unsplash

Всі ці складні техніки потребують досвіду й точності, які під силу просунутим бариста, а початківці можуть пробувати себе в базових техніках, допоки не досягнуть ідеальних результатів.

Поради для початківців – як навчитися малювати на каві

Навчитися малювати на каві зможе будь-який початківець, однак важливо розуміти, що без постійної практики й терпіння не обійтися.

Фундаментом латте-арту є якісний еспресо з насиченими кремами, тому варто використовувати свіжозмелену каву хорошої якості. Другим важливим етапом є правильно збите молоко. Збиваючи молоко, пітчер треба нахилити під кутом, а парову трубку занурити на невелику глибину для утворення воронки в пітчері – це дозволяє правильно наситити молоко паром і зробити його еластичним. Якщо після збивання молока є маленькі бульбашки, треба відстукати пітчер і вони зникнуть.

На початку доведеться зосередитися на базових малюнках та на плавних рухах під час наливання, щоб малюнок був чітким. Для того, щоб якісно влити молоко в каву, треба нахилити чашку і під кутом почати вливати молоко інтенсивно, але середнім напором, постійно перемішуючи основу в чашці, щоб створити якісну підложку під формування малюнку на поверхні кави.

Якщо молоко для латте-арту буде занадто гарячим, то воно не буде мати такого смакового потенціалу і якісної, еластичної консистенції. Саме тому важливо коригувати його температуру. Ідеальною температурою молока вважається 55 – 65 градусів.

Щоб навчитися малювати на каві, варто переглядати навчальні відеоролики в ютубі від професійних бариста чи навідатися на курси з латте-арту або на майстер-класи. Взаємодія з досвідченим бариста допоможе набагато швидше засвоїти бажані техніки. Крім цього, перед початком вливання рекомендовано спершу намалювати малюнок на листочку та продумати етапи вливання, що і за чим робити.

Латте-арт – процес доволі захоплюючий та цікавий, але на початку може бути складно створити ідеальні навіть базові малюнки. Тут важливо не боятися помилятися та постійно практикуватися. Лише таким чином можна навчитися контролювати молоко та рухи й відтворити красивий візерунок.

Чому латте-арт став мистецтвом та як він впливає на кавову культуру

Мистецтво латте-арту – невід’ємна частина кавової культури. Однією з причин популярності цього напою є естетична привабливість. Кава з красивим дизайном виглядає вишукано, а клієнти почали цінувати таку увагу до деталей. За допомогою латте-арту бариста може продемонструвати свою майстерність та творчість.

Безумовно, візуальна естетична складова кави відіграє важливу роль. Вишукані малюнки на чашці викликають приємні враження та доповнюють задоволення від смаку. Не в останню чергу на популярність латте-арту вплинули соціальні мережі. Це призвело до того, що малюнки на каві стали трендом, стимулюючи бариста до ще більшого розвитку в цьому мистецтві.

Майстри кавового мистецтва навіть беруть участь у латте-арт батлах. Вміння малювати молоком на еспресо – це один з показників майстерності бариста, яке оцінюється на конкурсах компетентним журі.

Тепер латте-арт – символ культури сучасних кав’ярень, своєрідний спосіб самовираження для бариста, тому він вже став повноцінною дисципліною для міжнародних змагань, а також спосіб висловити свою творчість через малюнки на каві.

Кав’ярні вже давно стали соціальними осередками людей, оскільки відвідувачі приходять не просто швидко випити каву, а насолодитися процесом, який викликає приємні емоції під час споживання завдяки сервісу, смаку та гарних візуальних напоїв. Саме ці кілька важливих моментів призвели до того, що латте-арт став частиною сучасної кавової культури.

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