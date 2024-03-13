Многие начинают свое утро с ароматного кофе, но не все знают, что кофейная гуща, которую обычно просто выбрасывают в мусорник, на самом деле может потом пригодиться для того, чтобы подпитать землю на вашем огороде.
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Как сделать почву плодородной
Вы могли об этом не подозревать, и остатки употребленного кофе, то есть гуща, содержат на самом деле достаточно большое количество питательных веществ и витаминов, которые могут быть чрезвычайно полезными для растений.
К тому же чрезвычайно простое и применение этого органического удобрения – все, что вам нужно сделать, так это рассыпать кофейную гущу на грядку или в клумбу. Она впитается в землю самостоятельно и может обогатить ее микроэлементами и полезными веществами.
Впрочем, очень важно следить, чтобы слой гущи не был слишком плотным, ведь это может привести к тому, что влага и воздух будут хуже попадать к корневой системе ваших растений. Этот метод также позволит вам фактически бесплатно сделать землю более плодородной.
Кофе поможет сделать почву более плодородной / Фото Pexels
Еще один способ использовать кофейную гущу – разбавить ее водой и поливать ею ваши овощи. Это может способствовать повышению урожайности. Также считается, что гуща может быть полезной для быстрого прорастания семян, если вы смешаете ее с землей.