Многие начинают свое утро с ароматного кофе, но не все знают, что кофейная гуща, которую обычно просто выбрасывают в мусорник, на самом деле может потом пригодиться для того, чтобы подпитать землю на вашем огороде.

Интересно Эти 5 растений нельзя сажать возле огурцов: они уничтожат ваш урожай

Как сделать почву плодородной

Вы могли об этом не подозревать, и остатки употребленного кофе, то есть гуща, содержат на самом деле достаточно большое количество питательных веществ и витаминов, которые могут быть чрезвычайно полезными для растений.

К тому же чрезвычайно простое и применение этого органического удобрения – все, что вам нужно сделать, так это рассыпать кофейную гущу на грядку или в клумбу. Она впитается в землю самостоятельно и может обогатить ее микроэлементами и полезными веществами.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Впрочем, очень важно следить, чтобы слой гущи не был слишком плотным, ведь это может привести к тому, что влага и воздух будут хуже попадать к корневой системе ваших растений. Этот метод также позволит вам фактически бесплатно сделать землю более плодородной.



Кофе поможет сделать почву более плодородной / Фото Pexels

Еще один способ использовать кофейную гущу – разбавить ее водой и поливать ею ваши овощи. Это может способствовать повышению урожайности. Также считается, что гуща может быть полезной для быстрого прорастания семян, если вы смешаете ее с землей.