Еще не поздно: что и как можно сажать в июне, чтобы был хороший урожай

Хотя весенний посевной сезон обычно считается основным, но дел на огороде в июне не меньше. Более того, хозяйки говорят, что июнь – лучшее время для высадки определенных культур.

Все потому, что почва уже хорошо прогрета, погода стабильная, а длинный световой день способствует быстрому росту растений. Что именно можно сеять в июне – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Как подкормить огурцы золой: рабочая схема, которая увеличивает урожай

Что можно сажать в июне

В июне огородники имеют прекрасную возможность максимально использовать тепло, влагу и длинные солнечные дни, чтобы получить дополнительный урожай. Этот месяц идеально подходит для высадки теплолюбивых культур, которые не боятся жары, быстро развиваются и дают плоды до осени.

Огурцы

В июне можно смело проводить второй посев огурцов. Советуем выбирать скороспелые сорта и сеять их в хорошо прогретую почву. Важно избегать пересыхания, ведь огурцы очень чувствительны к недостатку влаги.

Но ни в коем случае не рыхлите почву, ведь это может повредить корни огурцов, что приведет к их слабому росту. Это роковая ошибка, которую делают все.

Кабачки и тыквы

Кабачки и тыквы высевают непосредственно в открытый грунт. Каждую лунку удобряют перегноем, оставляя между растениями не менее 70 – 80 сантиметров. Они нуждаются в много солнца, тепла и плодородной почвы.

Корнеплоды

Для корнеплодов, таких как морковь, свекла, редис и дайкон, важно выбирать ровный, хорошо разрыхленный участок. Сейте негусто, поливайте умеренно и регулярно прореживайте всходы, чтобы корнеплоды формировались правильно.

Кстати, найти семена моркови, свеклы и редиса по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет. А с подпиской "Для своих" доставка – бесплатная.

Кукуруза

Кукурузу в июне еще можно сеять, особенно в южных регионах. Выбирайте раннеспелые сорта, высевайте по несколько зерен в лунку, оставляя достаточное расстояние для полноценного развития растений.



В июне можно сажать кукурузу / Фото Unsplash

Фасоль и горох

Фасоль и горох также высевают в июне. Фасоль сеют в хорошо прогретую почву, на глубину 3 – 4 сантиметра, а горох – немного глубже. Обе культуры нуждаются во влаге на этапе прорастания и поддержки опоры для роста (особенно вьющиеся сорта).

Зелень

Шпинат, руккола, укроп – легко и быстро прорастает в июне. Их сеют в полутени, поливают часто, ведь жара может провоцировать стрелкование. Для постоянного урожая можно делать повторные посевы каждые 2 недели.

Свекла

Для повторного посева также можно высевать свеклу. Важно выбирать средне- и позднеспелые сорта. Не забывайте о прореживании – растения не должны соревноваться за пространство.

Капуста

Поздние сорта капусты, в частности белокочанной, в июне высевают на рассаду. Через 3 – 4 недели рассаду можно будет высаживать в открытый грунт. Капуста любит влагу и богатые питательными веществами почвы.



Также можно посадить поздние сорта капусты / Фото Unsplash

Как мы видим, июнь – это совсем не поздно, а наоборот – дополнительный шанс для урожая. Правильно подобранные культуры не только обеспечат щедрый урожай до осени, но и помогут продлить сезон свежих овощей с собственного огорода.