Что посадить на грядке после чеснока: 5 беспроигрышных вариантов

Некоторые культуры рекомендовано высаживать на грядке после чеснока. Он оставляет после себя в почве полезные микроэлементы, которые пойдут на пользу другим растениям.

Урожай чеснока огородники собирают в конце июля, пишет 24 Канал. Чтобы грядка не пустовала, можно посадить овощи, которые взойдут еще до конца сезона.

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Чеснок богат фитонцидами, которые воюют с бактериями и микробами в почве. После сбора чеснока, они остаются на грядке, поэтому посаженные растения будут защищены от различных вредителей и болезней.

Что можно сажать после чеснока

Морковь

Чеснок не забирает из почвы много питательных веществ, поэтому можно сеять морковь и не переживать о внесении удобрений и азотных подкормок. После чеснока морковь вырастает очень сладкой. Нужно лишь обеспечить хороший полив грядки перед посевом и сделать накрытие из пленки, чтобы поддерживать уровень влажности.

Зелень

На грядке после чеснока можно посадить любую зелень. Прекрасно после культуры растет укроп, салат, руккола, петрушка и шпинат.



Список растений, которые можно сажать после чеснока / Фото Pexels

Огурцы

Посейте на огороде после чеснока раннеспелые сорта огурцов. До осени они успеют взойти, поэтому вы сможете полакомиться молодыми и хрустящими плодами.

Редиска

На грядке после чеснока – редиске достаточно комфортно. Она вырастет еще до завершения сезона, поэтому ожидайте ближе к осени сочный урожай.

Горох

Посаженный после лука горох успеет порадовать урожаем уже за короткое время, а ботву можно оставить в почве как полезный сидерат.

К слову! Фитофтороз – распространенное грибковое заболевание томатов, которое поражает растения в сырую и прохладную погоду, поэтому профилактическое опрыскивание является важным. Мы рассказали, как вывести фитофтору с помидоров.

Не стоит сажать на грядке после чеснока растения из того же семейства. Огородники не советуют сеять репчатый лук, порей или черемшу, поскольку у них одинаковые вредители и болезни.