Стиральная машина – это незаменимый инструмент в доме, но вы точно не знаете обо всех ее скрытых возможностях. И, оказывается, в вашем доме есть немало вещей, которые можно почистить с ее помощью гораздо быстрее и легче, чем вы привыкли.

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Душевая шторка для душа

Оказывается, для шторки для душа идеально подойдет деликатный режим стирки. Если ваша изготовлена из полиэстера, винила или нейлона, просто используйте теплую воду и совсем немного моющего средства.

Главное – избегайте смягчителей тканей и не кладите шторку в сушильную машину.

Рюкзаки и спортивные сумки

Всем когда-то приходилось иметь дело с вонючей спортивной сумкой или очень грязным рюкзаком. И почистить такие вещи обычно – это чрезвычайно сложная задача, которой вам, к счастью, не нужно заниматься.

А все потому, что вы можете застегнуть все на молнию, снять ремешки и забросить сумку в стиральную машинку. Правда, перед этим лучше вручную вытряхнуть весь мусор изнутри сумки, чтобы он не оказался в воде.

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Большинство кроссовок

Если ваши кроссовки изготовлены из нейлона, хлопка, полиэстера или полотна, вы можете без страха забрасывать их в стирку в стиральную машинку. Главное – использовать щадящий цикл и дать им высохнуть на воздухе в течение ночи.

И обратите внимание на то, что резиновое, виниловая обувь, а также то, что изготовлено из замши или кожи, лучше не стирать в машинке, ведь так вы можете его безвозвратно испортить.



Кроссовки можно стирать в машинке / Фото Pexels

Некоторые подушки

Подушки – это еще один предмет в вашем доме, который вы, возможно, стираете слишком редко. И сделать это можно в вашей машинке – по меньшей мере, если ваши подушки наполнены синтетикой, пухом или перьями.

А вот в случае, если внутри них латекс, или же это подушки с эффектом памяти, лучше стирать их вручную, ведь они могут повредиться во время машинной стирки.

Бейсболки и кепки

Если вы имеете хлопковую или полиэстеровую бейсболку, нет ничего, что останавливало бы вас от того, чтобы постирать ее в стиральной машине. Но если она изготовлена из шерсти, будьте осторожны: лучше подойдет ручная стирка.