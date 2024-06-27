Пральна машина – це незамінний інструмент у домі, але ви точно не знаєте про всі її приховані можливості. І, виявляється, у вашій домівці є чимало речей, які можна почистити за її допомогою набагато швидше й легше, ніж ви звикли.

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Душова шторка

Виявляється, для шторки для душу ідеально підійде делікатний режим прання. Якщо ваша виготовлена з поліестеру, вінілу чи нейлону, просто використайте теплу воду та зовсім трохи мийного засобу.

Головне – уникайте пом'якшувачів тканин та не кладіть шторку у сушильну машину.

Рюкзаки та спортивні сумки

Всім колись доводилося мати справу зі смердючою спортивною сумкою чи дуже брудним рюкзаком. І почистити такі речі зазвичай – це надзвичайно складне завдання, яким вам, на щастя, не потрібно займатися.

А все тому, що ви можете застібнути усе на блискавку, зняти ремінці та закинути сумку у пральну машинку. Щоправда, перед цим краще вручну витрусити усе сміття зсередини сумки, аби воно не опинилося у воді.

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Більшість кросівок

Якщо ваші кросівки вироблені з нейлону, бавовни, поліестеру чи полотна, ви можете без страху закидувати їх у прання в пральну машинку. Головне – використовувати щадний цикл та дати їм висохнути на повітрі протягом ночі.

Та зверніть увагу на те, що гумове, вінілове взуття, а також те, що виготовлене із замші чи шкіри, краще не прати у машинці, адже так ви можете його безповоротно зіпсувати.



Кросівки можна прати в машинці / Фото Pexels

Деякі подушки

Подушки – це ще один предмет у вашому домі, який ви, можливо, перете надто рідко. І зробити це можна у вашій машинці – щонайменше, якщо ваші подушки наповнені синтетикою, пухом чи пір'ям.

А ось у випадку, якщо всередині них латекс, або ж це подушки з ефектом пам'яті, краще прати їх вручну, адже вони можуть пошкодитися під час машинного прання.

Бейсболки та кепки

Якщо ви маєте бавовняну чи поліестерову бейсболку, немає нічого, що зупиняло б вас від того, щоб випрати її у пральній машині. Та якщо вона виготовлена з вовни, будьте обережні: краще підійде ручне прання.