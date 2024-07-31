Что копать на огороде в августе: перечень обязательных работ

В августе уже созревает большинство всего урожая посаженного на огороде, поэтому самое время начинать собирать овощи и другие посаженные культуры. Что именно нужно выполнить дачнику в августе – читайте дальше.

Несмотря на то, что все привыкли выкапывать картофель осенью, среднеранние сорта уже созревают в августе, поэтому можно начинать с последнего месяца лета собирать корнеплоды. После сбора их надо накрыть непрозрачной пленкой или мешковиной, чтобы картофель не позеленел.

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Собирайте в августе кабачки, помидоры, огурцы, баклажаны и перец. В августе уже пора их консервировать. Морковь и свеклу надо проредить и удалить деформированные корнеплоды.

Сократите полив лука и чеснока, поскольку в августе уже можете начинать их сбор. Дачники делятся интересным лайфхаком: в грядке с луком разверните почву, зеленые перья заплетите в косу или завяжите узлом. Такое действие поможет направить питательные вещества из листьев в луковицу.



В августе можно выкапывать картофель / Фото Pexels

Важно не оставлять овощную ботву и поврежденные плоды на грядках. Когда они будут перегнивать, то могут с большой вероятностью развивать грибковые инфекции. В жаркое время не забывайте о поливе. Также в августе еще можно подкармливать овощи, поскольку они нуждаются в много питательных веществ.

Выкопав картофель и другие созревшие овощи, можете еще в конце лета посеять скороспелые сорта салата, редиса или свеклы. В августе можете высаживать рассаду огурцов или пекинской капусты, чтобы получить урожай поздней осенью. Урожай успеют дать также зеленый лук, брокколи и горох.