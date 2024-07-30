Независимо от того, есть ли у вас внутренний дворик, или свой балкон, или просто солнечный подоконник, вы можете выращивать многолетние овощи в контейнерах у себя дома. И это гораздо проще, чем вы могли представить.

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Многолетняя листовая капуста

Многолетняя капуста кале – это универсальное дополнение к любому саду в контейнере. И она может обеспечить практически непрерывный источник для ваших салатов, если научиться ее выращивать.

Листовая капуста в горшках – это прекрасная возможность получить питательную листовую зелень круглый год, даже зимой. Потенциальная продолжительность жизни растения – 5 лет или даже больше, а также вы можете размножать ее черенками.

Ревень

Ревень обычно выращивают ради ярких стеблей, которые могут дополнить и соленые, и сладкие блюда. А с правильным уходом растение может плодоносить до 10 лет! Однако собирать урожай в первый же год после посадки, к сожалению, нельзя.

Вырастить ревень в горшке очень легко, и вам нужно учесть, что контейнер должен быть не менее 50 сантиметров в глубину и ширину, чтобы вместить корневую систему растения.

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Щавель

Щавель добавляют и в салаты, и в супы, и пассеруют. Способов его использования – множество, а выращивать его очень просто. Щавель имеет терпкий лимонный вкус, и его можно посадить в горшок диаметром от 30 сантиметров. Убедитесь, что он хорошо дренирован и наполнен органическим грунтом.

Спаржа

Этот весенний овощ достаточно выносливый, и его ценят за тонкий вкус и мягкость. Вам может понадобиться несколько лет, чтобы вырастить целое растение из семян, и ее не стоит собирать до третьего года. Выращивание спаржи в контейнере может быть очень хорошей идеей, но это может несколько ограничить продолжительность жизни растения.



Вырастить спаржу дома возможно / Фото Pexels

Зеленый лук

С проращиванием зеленого лука дома знакомы, вероятно, все, потому что это очень просто и полезно. Перья лука идеально подходит для салатов или как дополнение к различным гарнирам.