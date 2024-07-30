Незалежно від того, чи у вас є внутрішній дворик, чи свій балкон, чи просто сонячне підвіконня, ви можете вирощувати багаторічні овочі в контейнерах в себе вдома. І це набагато простіше, ніж ви могли уявити.

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Багаторічна листова капуста

Багаторічна капуста кале – це універсальне доповнення до будь-якого саду в контейнері. І вона може забезпечити практично безперервне джерело для ваших салатів, якщо навчитися її вирощувати.

Листова капуста в горщиках – це чудова можливість отримати поживну листову зелень цілий рік, навіть взимку. Потенційна тривалість життя рослини – 5 років чи навіть більше, а також ви можете розмножувати її живцями.

Ревінь

Ревінь зазвичай вирощують заради яскравих стебел, які можуть доповнити і солоні, і солодкі страви. А з правильним доглядом рослина може плодоносити аж 10 років! Проте збирати врожай в перший ж рік після посадки, на жаль, не можна.

Виростити ревінь у горщику надзвичайно легко, та вам потрібно врахувати, що контейнер мусить бути щонайменше 50 сантиметрів в глибину та ширину, щоб вмістити кореневу систему рослини.

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Щавель

Щавель додають і в салати, і в супи, і пасерують. Способів його використання – безліч, а вирощувати його надзвичайно просто. Щавель має терпкий лимонний смак, і його можна посадити у горщик діаметром від 30 сантиметрів. Переконайтеся, що він добре дренований та наповнений органічним ґрунтом.

Спаржа

Цей весняний овоч досить витривалий, і його цінують за тонкий смак і м'якість. Вам може знадобитися кілька років, аби виростити цілу рослину з насіння, і її не варто збирати до третього року. Вирощування спаржі в контейнері може бути дуже гарною ідеєю, але це може дещо обмежити тривалість життя рослини.



Виростити спаржу вдома можливо / Фото Pexels

Зелена цибуля

З пророщуванням зеленої цибулі вдома знайомі, певно, усі, бо це дуже просто і корисно. Пір'я цибулі ідеально підходить для салатів чи як доповнення до різноманітних гарнірів.