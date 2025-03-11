Беспорядок на кухне может создать немытая посуда в раковине, невымытый пол и крошки на поверхности, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Но если за чистотой пола, посудой и столешницей, то есть несколько мест и вещей, которые почему-то забываем убрать.

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Чтобы избежать накопления бактерий, подумайте над тем, что вы чаще всего используете на кухне. Периодически эти предметы надо протирать и дезинфицировать.

Сенсорные панели и ручки

К панелям и ручкам мы прикасаемся каждый день, поэтому время от времени протирайте их дезинфицирующими салфетками.

Губки и тряпки

За неделю обычная кухонная губка может накопить в себе множество бактерий, поэтому для того, чтобы она не оставалась влажной, хорошо отожмите ее после мытья посуды. Чтобы не разводить микробы по всем тарелкам и кастрюлям, возьмите себе за правило менять кухонную губку один раз в неделю.

Раковина

На поверхности раковины есть множество микробов. Особенно их много вокруг пробок для мусора. Вытирайте ее хорошо средством для чистки раковины, не забывая про смеситель и стойку. А вот, чем прочистить забитую раковину – читайте в нашем материале.



Кухню необходимо тщательно очищать / Фото Pexels

Доски для нарезки

На доске появляются бактерии даже после одноразового использования. Эксперты советуют использовать для овощей, мяса и рыбы разные доски. После мытья доски, обязательно протрите ее бумажным полотенцем. Мокрыми доски оставлять нельзя, поскольку бактерии любят влагу.

Холодильник

Прибор надо мыть не только внутри, но и снаружи. Хорошо протрите ручку и всю поверхность, к которой вы прикасаетесь руками.

Столешница

Перед каждым приготовлением пищи протрите столешницу дезинфицирующим спреем. Для протирания использовать губку для мытья посуды – не рекомендуется.