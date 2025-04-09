Эти 5 вещей на кухне нужно заменять чаще, чем вы думаете: они собирают микробы

Кухня – это, естественно, одна из самых грязных комнат в доме, ведь там постоянно готовят еду и находятся жители дома. И некоторые предметы в ней нужно заменять довольно часто.

Уборка на кухне порой может казаться бесконечной задачей, ведь грязь на посуде и столешницах появляется каждый раз после приготовления пищи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, есть несколько менее очевидных предметов, требующих вашего внимания.

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Специи

Конечно, вам может казаться, что ваши приправы могут храниться вечно, но это совсем не так. Не заменять кухонные специи – это самая большая кулинарная ошибка, которую вы можете допустить. И довольно распространенная.

Большинство молотых специй на самом же деле хранятся только примерно 2 года. Специи из цельных листьев могут лежать чуть дольше, но все же не бесконечно. Со временем они теряют вкус, силу и аромат.

Пластиковые пищевые контейнеры для еды

Вероятно, вам нужно заменять пластиковые контейнеры значительно чаще, чем вы думаете. Если они не становятся чистыми после мытья, в них появляется мутный белый или желтый цвет, они продолжают сохранять запахи даже после чистки – от них нужно избавиться.

А если вы уже ищете замену, эксперты советуют использовать стеклянные контейнеры, ведь они служат значительно дольше.



Пластиковые контейнеры нужно заменять / Фото Pexels

Разделочные доски

Доски для нарезки также нельзя держать на кухне слишком долго. Со временем даже на лучших из них появляются царапины, пятна и борозды, и поэтому их гораздо сложнее чистить, как следует. Особенно быстро могут портиться деревянные доски, если вы не знаете, как за ними ухаживать.

Ни за что не мойте разделочные доски в посудомоечной машине, ведь там они могут искривиться и испортиться. Всегда лучше очищать доску вручную, чтобы она служила дольше.

Очень часто в доски также въедаются различные запахи, и это может мешать в приготовлении. Но ранее мы уже рассказывали, как почистить разделочную доску от запаха рыбы.

Резиновые лопатки

Резиновые лопатки, хоть и прочные, как и многие другие кухонные инструменты, и все же требуют достаточно регулярной замены. Со временем на них появляются порезы и царапины, они начинают трескаться и распадаться – а это влияет не только на удобство, но и на гигиену.

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Мелкая бытовая техника

Если речь идет о высококачественной бытовой технике, например блендеры или кофеварки, ими стоит пользоваться, пока они не перестанут работать. К тому же всегда можно попробовать глубоко очищать их, чтобы продлить срок службы.

Но если прибор больше не работает так, как раньше, имеет проблемы с электричеством, или же из него идет дым – тогда его нужно немедленно заменить.