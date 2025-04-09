Ці 5 речей на кухні потрібно замінювати частіше, ніж ви думаєте: вони збирають мікроби

Кухня – це, природно, одна з найбрудніших кімнат в домі, адже там постійно готують їжу та перебувають мешканці оселі. І деякі предмети у ній потрібно замінювати досить часто.

Прибирання на кухні часом може здаватися нескінченним завданням, адже бруд на посуді та стільницях з'являється щоразу після приготування їжі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, є кілька менш очевидних предметів, що потребують вашої уваги.

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Спеції

Звісно, вам може здаватися, що ваші приправи можуть зберігатися вічно, але це зовсім не так. Не замінювати кухонні спеції – це найбільша кулінарна помилка, якої ви можете припуститися. І досить поширена.

Більшість мелених спецій насправді ж зберігаються тільки приблизно 2 роки. Спеції з цільного листя можуть лежати трохи довше, та все ж не нескінченно. З часом вони втрачають смак, силу та аромат.

Пластикові харчові контейнери

Ймовірно, вам потрібно замінювати пластикові контейнери значно частіше, ніж ви думаєте. Якщо вони не стають чистими після миття, в них з'являється мутний білий чи жовтий колір, вони продовжують зберігати запахи навіть після чищення – їх потрібно позбутися.

А якщо ви вже шукаєте заміну, експерти радять використовувати скляні контейнери, адже вони служать значно довше.



Пластикові контейнери потрібно замінювати / Фото Pexels

Обробні дошки

Дошки для нарізання також не можна тримати на кухні надто довго. З часом навіть на найкращих з них з'являються подряпини, плями та борозни, і через це їх набагато складніше чистити, як слід. Особливо швидко можуть псуватися дерев'яні дошки, якщо ви не знаєте, як за ними доглядати.

Нізащо не мийте обробні дошки у посудомийній машині, адже там вони можуть викривитися та зіпсуватися. Завжди краще очищати дошку вручну, аби вона служила довше.

Дуже часто в дошки також в'їдаються різні запахи, і це може заважати у приготуванні. Та раніше ми вже розповідали, як почистити обробну дошку від запаху риби.

Гумові лопатки

Гумові лопатки, хоч і міцні, як і багато інших кухонних інструментів, та все ж потребують досить регулярної заміни. З часом на них з'являються порізи та подряпини, вони починають тріскатися та розпадатися – а це впливає не тільки на зручність, але й на гігієну.

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Дрібна побутова техніка

Якщо мовиться про високоякісну побутову техніку, як-от блендери чи кавоварки, ними варто користуватися, аж поки вони не перестануть працювати. До того ж завжди можна спробувати глибоко очищувати їх, аби подовжити термін служби.

Але якщо прилад більше не працює так, як раніше, має проблеми з електрикою, або ж з нього йде дим – тоді його потрібно негайно замінити.