Каким должен быть здоровый завтрак: Светлана Фус рассказала о списке полезных продуктов

Известный диетолог Светлана Фус решила поделиться со своими читателями важными советами. Она рассказала, из чего же должен состоять завтрак и какие продукты лучше всего употреблять в первой половине дня.

Каждый из нас знает, что завтрак является очень важным и основным процессом пищи, поэтому пропускать его не стоит. Утром он должен быть сбалансированным и полезным. Но что же именно должно быть на тарелке?

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Диетолог Светлана Фус рассказала, что утром лучше всего употреблять продукты, богатые клетчаткой. Это могут быть зерна из цельного или плющеного зерна, которые нужно сварить. Такие каши содержат много витаминов, минералов и клетчатки, как дольше насыщают организм. К каше можете добавить яйца, творог, овощи, фрукты, орехи или авокадо. Такую кашу можно смешать с греческим йогуртом.

Также на завтрак полезно употреблять белки. Диетолог отмечает именно на яйцах. К примеру, вы можете приготовить яичницу, омлет, яйца на мягко или пашот. В желтках содержится холин, который хорошо влияет на работу печени, нервной или кровеносной системы.

К яйцам можно добавить овощи, кусочек цельнозернового хлеба или той же каши. А можно сделать тост из цельнозернового хлеба с ломтиками авокадо, который по содержанию полезных растительных жиров является лидером среди фруктов и овощей.

Кроме яичного белка, на завтрак прекрасно подходит мягкий сыр, твердые сыры или кусочек красной рыбы. Такая белковая пища даст ощущение сытости надолго. Светлана Фус отмечает, что регулярные и полезные завтраки помогут не переедать в течение дня и станут полезными для вашего здоровья.