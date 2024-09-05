Яким має бути здоровий сніданок: Світлана Фус розповіла про список корисних продуктів

Відома дієтологиня Світлана Фус вирішила поділитися зі своїми читачами важливими порадами. Вона розповіла, з чого ж має складатися сніданок та які продукти найкраще вживати в першій половині дня.

Кожен з нас знає, що сніданок є дуже важливим та основним процесом їжі, тож пропускати його не варто. Вранці він має бути збалансованим та корисним. Але що ж саме має бути на тарілці?

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Дієтологиня Світлана Фус розповіла, що зранку найкраще вживати продукти, які багаті клітковиною. Це можуть бути зерна з цільного або плющеного зерна, які потрібно зварити. Такі каші містять багато вітамінів, мінералів і клітковини, як довше насичують організм. До каші можете додати яйця, сир, овочі, фрукти, горіхи чи авокадо. Таку кашу можна змішати з грецьким йогуртом.

Також на сніданок корисно вживати білки. Дієтологиня наголошує саме на яйцях. До прикладу, ви можете приготувати яєчню, омлет, яйця на м’яко чи пашот. У жовтках міститься холін, який добре впливає на роботу печінки, нервової чи кровоносної системи.

До яєць можна додати овочі, шматочок цільнозернового хліба чи тої самої каші. А можна зробити тост з цільнозернового хліба зі скибочками авокадо, який за вмістом корисних рослинних жирів є лідером серед фруктів і овочів.

Окрім яєчного білка, на сніданок чудово підходить м'який сир, тверді сири чи шматочок червоної риби. Така білкова їжа дасть відчуття ситості надовше. Світлана Фус зазначає, що регулярні й корисні сніданки допоможуть не переїдати впродовж дня та стануть корисними для вашого здоров’я.