Какие овощи надо посадить перед Пасхой: топ-перечень

В воскресенье, 5 мая, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. Огородники хотят успеть сделать все дела до большого религиозного праздника, поэтому рассказываем, какие овощи надо успеть посадить до Пасхи.

До Пасхи осталось совсем немного времени, поэтому надо успеть посадить некоторые кусты и овощи к этому светлому празднику. По народным приметам, растения надо высадить до Пасхи для того, чтобы они успели адаптироваться на новом месте и порадовали хорошим урожаем.

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Какие кусты надо посадить к Пасхе

К светлому Воскресению Христовому рекомендуется посадить крыжовник, малину, смородину и смородину. Садоводы советуют брать однолетние саженцы и не забывать о поливе и мульчировании.



Назван список растений, которые надо посадить до Пасхи / Фото Pexels

Какие овощи посадить к Пасхе

Если посадить определенные овощи и зелень до Пасхи, то они будут хорошо развиваться и дадут вскоре хорошие плоды.

Горох,

морковь,

патиссоны,

тыквы,

кабачки,

зелень,

салат,

редиска.

Также в конце апреля и в начале мая стоит посадить рассаду капусты. Это может быть пекинская, брюссельская, цветная и белокочанная капуста.

По народным приметам, если посадить капусту после Пасхи, то она будет плохо расти, поэтому постарайтесь успеть высадить рассаду еще до 5 мая.

Весна в этом году теплая и заморозки не предвидятся, поэтому стоит также успеть высадить на огороде картофель. Что касается цветов, то садоводы рекомендуют посадить к Пасхе петушки, пионы, хризантемы, бархатцы и ротики.