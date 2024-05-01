Считается, что Пасху надо обязательно провести в чистом доме, поэтому надо все тщательно убрать, пишут Porady 24. По поверью, у кого в Чистый четверг дома грязь, то весь год человек проведет в несогласии и ссорах, поэтому важно все помыть и поубирать.

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Что надо убрать дома в Чистый четверг

Для того, чтобы навести дома идеальную чистоту, стоит приложить усилия и максимально освободить жилье от мусора, пыли и хлама. Расскажем вам подробнее, что именно надо убрать.

Кухня

Тщательно очистите плитку, духовку, микроволновую печь и холодильник. Не забудьте вымыть все поверхности и сделать порядок в шкафчиках.

Ванная комната

Хорошо помойте всю сантехнику, умывальник, ванну или душ, туалет и проведите дезинфекцию.

Гостиная комната

Пропылесосьте ковры и почистите мебель, вытрите пыль с поверхностей и наведите порядок в шкафах с одеждой и личными вещами.



В Чистый четверг надо тщательно убрать дом / Фото Pexels

Спальня

Перед Пасхой замените постельное белье, почистите матрас и подушки и вычистите все из-под кровати, ведь там может накапливаться кроме пыли еще много других вещей.

Коридор и балкон

Помойте входную дверь, обувной шкаф и зеркала. Балкон после зимнего периода требует много внимания, поэтому сделайте там порядок и подготовьте его к летнему сезону.

Кроме уборки, уделите время стирке. В Чистый четверг принято стирать одежду, полотенца, постельное белье, шторы и скатерти. Считается, что до прихода Пасхи все должно быть чистым.

По приметам, чтобы в вашу жизнь вошло что-то новое и пришло настоящее счастье, надо избавиться от предметов, которые вас угнетают или напоминают о прошлой жизни. Без каких-либо угрызений совести избавляйтесь от них в Чистый четверг.

Также попробуйте выбросить старые или поврежденные вещи, которые уже вышли из строя. Рекомендуется избавиться от всего, что просто лежит и занимает пространство в вашем жилище.