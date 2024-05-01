Вважається, що Великдень треба обов’язково провести в чистій оселі, тому треба все ретельно прибрати, пишуть Поради 24. За повір’ям, у кого в Чистий четвер вдома бруд, то увесь рік людина проведе у незгоді та сварках, тому важливо все помити й поприбирати.

Читайте також Чи можна садити картоплю у Страсну п'ятницю: потрібно знати

Що треба прибрати вдома в Чистий четвер

Для того, щоб навести вдома ідеальну чистоту, варто докласти зусиль та максимально звільнити житло від сміття, пилу й непотребу. Розповімо вам детальніше, що саме треба прибрати.

Кухня

Ретельно очистіть плитку, духовку, мікрохвильову піч та холодильник. Не забудьте вимити всі поверхні та зробити порядок у шафках.

Ванна кімната

Добре помийте всю сантехніку, умивальник, ванну чи душ, туалет та проведіть дезінфекцію.

Вітальня

Пропилососьте килими та почистіть меблі, витріть пил з поверхонь та наведіть лад у шафах з одягом та особистими речима.



У Чистий четвер треба ретельно прибрати дім / Фото Pexels

Спальня

Перед Великоднем замініть постільну білизну, почистіть матрац та подушки та вичистіть все з-під ліжка, адже там може накопичуватися крім пилу ще багато інших речей.

Коридор та балкон

Помийте вхідні двері, взуттєву шафу та дзеркала. Балкон після зимового періоду потребує багато уваги, тому зробіть там порядок та підготуйте його до літнього сезону.

Окрім прибирання, приділіть час пранню. У Чистий четвер заведено прати одяг, рушники, постільну білизну, штори та скатертини. Вважається, що до приходу Великодня все має бути чистим.

За прикметами, щоб у ваше життя увійшло щось нове та прийшло справжнє щастя, треба позбутися від предметів, які вас гнітять чи нагадують про минуле життя. Без будь-яких докорів сумління позбувайтеся від них в Чистий четвер.

Також спробуйте викинути старі чи пошкоджені речі, які вже вийшли з ладу. Рекомендовано позбутися від всього, що просто лежить та займає простір у вашому житлі.