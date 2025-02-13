Эти подарки запрещены на День святого Валентина: принесут только разочарование
День влюбленных уже не за горами, а значит нужно позаботиться об идеальном подарке для своей второй половинки. Но есть вещи, которые дарить точно не стоит.
Некоторые подарки ко Дню влюбленных лучше не дарить – о них существуют не самые лучшие приметы, сообщает 24 Канал. Поэтому стоит узнать о них заранее, чтобы не привлечь к своим отношениям ссоры и несогласие.
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Какие подарки на Валентина приносят ссоры?
Если вы хотите поразить свою вторую половинку продуманным подарком, лучше задуматься о том, какие идеи нужно отмести сразу. И вот несколько вещей, которые могут притянуть к влюбленным негативную энергетику.
- Парфюмерия. Каждый человек имеет очень индивидуальные предпочтения, и выбирать духи, уходовую косметику для тела и волос и т.д. – это очень рискованный шаг. Делать это нужно только в случае, если вы точно знаете, что именно хочет ваша вторая половинка. А также эзотерики считают, что такой подарок может привести к ухудшению отношений.
- Острые предметы. На любой праздник дарить острые предметы нельзя – они вроде бы приносят неудачу и могут испортить отношения между людьми. Поэтому не стоит выбирать в качестве подарка ножницы или ножи.
- Стеклянные вещи. Многие уже слышали суеверия, что разбитое стекло предвещает несчастье. Поэтому дарить стекло точно не стоит – так можно "разбить" отношения.
- Часы. Считается, что если часы остановится, испортятся и отношения между людьми. Поэтому дарить их – рискованный шаг. А некоторые даже верят, что расставание неизбежно в любом случае – даже если механизм надежный и никогда не остановится.
Часы нельзя дарить на День влюбленных / Фото Pexels
Какие подарки на святого Валентина являются плохой идеей?
Кроме подарков, считающихся плохой приметой, есть несколько распространенных вариантов, от которых также стоит отказаться – ведь они могут обидеть вторую половинку и показаться бестактными.
- Деньги. Дарить деньги на День святого Валентина можно только в случае, если у вас просили именно о них. В противном же случае такой подарок будет воспринят как признак невнимательности к пожеланиям и интересам партнера.
- Бытовая техника и вещи для дома. Очень часто такие подарки воспринимаются как намек на необходимость вести хозяйство или убирать в доме. А в такой романтический день это может вызвать негативные эмоции.
- Фитнес оборудование или весы. Такие подарки могут указать на то, что вы критикуете здоровье или внешность своей второй половинки. Поэтому дарить такие вещи точно не стоит.
- Подарочная карточка. Это может показаться удобным и практичным вариантом, но такой подарок ко Дню влюбленных точно не подходит. Может показаться, как будто вы не хотите потратить время на то, чтобы самостоятельно выбрать индивидуальный подарок.