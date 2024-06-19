Когда вы делаете ремонт, вы уже примерно представляете, что вам нужно сделать. Но как насчет вещей, которые ни за что не нужно делать? Поэтому перед тем, как нажимать "добавить в корзину" на очередном сайте, сначала убедитесь, что вам действительно нужна эта вещь.

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Комплекты мебели

Возможно, вам кажется, что приобретение столов и стульев, диванов и кресел, которые идеально подходят друг к другу – это лучшее решение для вашей квартиры. Впрочем, дизайнеры убеждены, что это не так. Такой выбор меблировки может сделать ваше пространство слишком стерильным и забрать из него вашу личность.

Слишком много декора

Конечно, дом без мебели и декора будет выглядеть пустым, скучным и неуютным, и если его будет слишком много, это может привести к тому, что ваше пространство будет выглядеть загроможденным.

Мышление "меньше – лучше", это именно то, что вам нужно, когда вы выбираете декор, особенно в случае, если вы живете в достаточно небольшом доме. Так она будет выглядеть сбалансировано, и те детали декора, которые вы все же выберете, будут выглядеть яркими и заметными акцентами.



Большое количество декора может испортить пространство / Фото Pexels

Большие коллекции

Конечно, коллекционирование может быть веселым и интересным, но оно также делает пространство чрезвычайно загроможденным. Вместо того, чтобы выставлять свои коллекции на открытых полках, вы можете найти для них специальные ящики или закрытые шкафы.

Массмаркет

Если вы хотите быстро заполнить свои стены картинами, тогда у вас может возникнуть соблазн купить первую картину, которую вы увидите в интернете, однако это точно не лучшая идея.

Попробуйте держаться подальше от общих и массовых произведений искусства, ведь им может не хватать индивидуальности. Гораздо лучше будет поискать индивидуальные картины, которые будут нравиться вам и будут иметь какую-то историю.

Большое количество подушек

Когда дело доходит до подушек, иногда у вас их может быть слишком много. Декоративные подушки действительно могут создавать уют, но когда их количество становится слишком большим, это может быть непрактичным. Также при выборе нужно учитывать и на цвет и текстуру, чтобы не перегружать пространство.