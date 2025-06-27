Уход за клубникой – это непростая задача, и поэтому многие огородники допускают ошибки – даже те, что выращивают ягоду уже не первый год, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket. Поэтому рассказываем о наиболее распространенных ошибках – и как их избежать.

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Не удаляете старые листья клубники

Как только урожай на кустах закончился, старые листья нужно удалить. Аккуратно обрежьте все старые листья, стараясь, впрочем, не повредить сердечки и молодые листочки. Учитывайте, что если вы опоздаете с этой важной процедурой, с отрастанием молодых листьев вам понадобится на нее значительно больше времени. И болезни и вредители, что в течение сезона появились на старых листьях, перейдут на новые.

Поэтому растительные остатки с посадок и засохшие листочки нужно обязательно убрать с грядок – на них остаются возбудители болезней. Если вы заметите, что молодые листочки клубники сморщились и начали деформироваться, это означает, что клубника заражена земляничным клещом. В таком случае сразу беритесь за обработку соответствующими препаратами – например, раствором коллоидной серы.

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Не подкармливаете клубнику

Многие огородники ошибочно считают, что после того, как клубника прекратила давать урожай, она уже не нуждается в подкормке – и это совсем не так. Именно в июле – августе клубника набирает сил для плодоношения следующего года, поэтому без подкормки вы не получите много ягод.

Для того, чтобы избежать слабого урожая, в почву нужно внести минеральные удобрения из расчета 20 – 30 граммов на 1 квадратный метр. Лучше всего использовать специальные минеральные удобрения для клубники, содержащие все необходимые компоненты, но также можно использовать и те, содержащие азот, фосфор и калий, а также кальций, магний и серу – это важнейшие элементы для клубники.

В уходе нуждается в этот период не только клубника. Ранее мы уже рассказывали основные правила относительно того, что делать с малиной после сбора урожая, чтобы в следующем году получить даже больше ягод с куста.



Подкормка клубники чрезвычайно важна / Фото Pexels

Не поливаете кусты

Если вы вносите сухую подкормку, кусты нужно обязательно полить. А к концу сезона землю вообще нужно все время поддерживать во влажном состоянии. Полив лучше всего будет проводить редко, но обильно. Частые поверхностные поливы обычно приносят клубнике больше вреда, чем пользы.