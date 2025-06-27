Догляд за полуницею – це непросте завдання, і тому чимало городників припускаються помилок – навіть ті, що вирощують ягоду вже не перший рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket. Тож розповідаємо про найбільш поширені помилки – та як їх уникнути.

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Не видаляєте старе листя полуниці

Щойно урожай на кущах закінчився, старе листя потрібно видалити. Акуратно обріжте все старе листя, намагаючись, втім, не пошкодити сердечка та молоді листочки. Зважайте, що якщо ви запізнитеся з цією важливою процедурою, з відростанням молодого листя вам знадобиться на неї значно більше часу. І хвороби та шкідники, що протягом сезону з'явилися на старому листі, перейдуть на нове.

Тож рослинні залишки з посадок та засохлі листочки потрібно обов'язково прибрати з грядок – на них залишаються збудники хвороб. Якщо ви помітите, що молоді листочки полуниці зморщилися та почали деформуватися, це означає, що полуниця заражена суничним кліщем. В такому випадку одразу беріться за обробку відповідними препаратами – наприклад, розчином колоїдної сірки.

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Не підживлюєте полуницю

Чимало городників помилково вважають, що після того, як полуниця припинила давати врожай, вона вже не потребує підживлення – та це зовсім не так. Саме у липні – серпні полуниця набирає сил для плодоношення наступного року, тож без підживлення ви не отримаєте багато ягід.

Для того, аби уникнути слабкого урожаю, в ґрунт потрібно внести мінеральні добрива з розрахунку 20 – 30 грамів на 1 квадратний метр. Найкраще використовувати спеціальні мінеральні добрива для полуниці, що містять усі потрібні компоненти, але також можна використовувати й ті, що містять азот, фосфор та калій, а також кальцій, магній і сірку – це найважливіші елементи для полуниці.

Догляду потребує у цей період не тільки полуниця. Раніше ми вже розповідали основні правила щодо того, що робити з малиною після збору урожаю, аби наступного року отримати навіть більше ягід з куща.



Підживлення полуниці надзвичайно важливе / Фото Pexels

Не поливаєте кущі

Якщо ви вносите суху підгодівлю, кущі потрібно обов'язково полити. А до кінця сезону землю взагалі потрібно весь час підтримувати у вологому стані. Полив найкраще буде проводити рідко, але рясно. Часті поверхневі поливи зазвичай приносять полуниці більше шкоди, ніж користі.