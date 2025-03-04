Сначала надо знать правило, которым еще руководствовались наши предки, пишет 24 Канал. Они считали, что у мужа и жены должны быть одинаковые обручальные кольца. Если они разных форм и металлов, то супружескую пару могут ждать проблемы.

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Что нельзя делать с обручальным кольцом

Эти украшения являются символом счастливой и крепкой семьи, поэтому влюбленная пара после бракосочетания носила обручальное кольцо на безымянном пальце. Люди верили, что от этого пальца идет сосуд к сердцу, который отвечает за любовь. Надетое на пальце обручальное кольцо показывает всем остальным, что сердце человека уже занято.

В современном мире кто-то считает обручальное кольцо лишь украшением, а кто-то – ценным оберегом. Для того, чтобы эта вещь оберегала влюбленных людей, стоит знать о некоторых вещах, которые не рекомендуется делать.

Никому нельзя показывать обручальное кольцо до свадьбы, поскольку такой поступок может навлечь беду на семейный союз.

Народные приметы про обручальные кольца
Народные приметы об обручальных кольцах / Фото Pexels

Обручальное кольцо является талисманом, поэтому для того, чтобы в семью не пришли неприятности, его не стоит ни в коем случае давать кому-то мерить. Говорят, что человек, который примеряет кольцо может подсознательно забрать счастье и благополучие в семье.

Кроме того, кольцо нельзя снимать с пальца. Сейчас многие девушки снимают обручальное кольцо, чтобы одеть различные украшения, впрочем такое действие лишает магического действия кольца, который является оберегом семьи. Постоянное снятие обручального кольца приведет к ссорам и конфликтам в семье.

После развода кольцо нельзя держать в шкатулке или носить на руке, потому что оно не позволит вам начать новые отношения.