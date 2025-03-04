Спочатку треба знати правило, яким ще керувалися наші предки, пише 24 Канал. Вони вважали, що у чоловіка й дружини повинні бути однакові обручки. Якщо вони різних форм та металів, то на подружню пару можуть чекати негаразди.

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Що не можна робити з обручкою

Ці прикраси є символом щасливої та міцної родини, тому закохана пара після одруження носила обручку на безіменному пальці. Люди вірили, що від цього пальця йде судина до серця, яка відповідає за кохання. Одягнена на пальці обручка показує всім іншим, що серце людини вже є зайнятим.

У сучасному світі хтось вважає обручку лише прикрасою, а хтось – цінним оберегом. Для того, щоб ця річ оберігала закоханих людей, варто знати про деякі речі, які не рекомендовано робити.

Нікому не можна показувати обручку до весілля, оскільки такий вчинок може накликати біду на сімейний союз.



Народні прикмети про обручки / Фото Pexels

Обручка є талісманом, тому для того, щоб у сім’ю не прийшли неприємності, її не варто в жодному разі давати комусь міряти. Кажуть, що людина, яка приміряє обручку може підсвідомо забрати щастя та благополуччя в сім’ї.

Окрім того, обручку не можна знімати з пальця. Зараз багато дівчат знімають обручку, щоб одягнути різні прикраси, втім така дія позбавляє магічної дії персня, який є оберегом сім’ї. Постійне знімання обручки призведе до сварок та конфліктів у сім’ї.

Після розлучення обручку не можна тримати у шкатулці чи носити на руці, бо вона не дозволить вам розпочати нові стосунки.