К спальне в своем доме приметы советуют относиться, как к сакральному месту – не впускать туда чужих людей без особой нужды, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И есть несколько других вещей, которые в этой комнате запрещено делать – иначе можно навлечь на дом существенные неприятности.

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Не давайте спать в своей постели

Приметы утверждают, что в супружеской постели должны спать только муж и жена. Поэтому никогда не стоит уступать кровать гостям – даже если это близкие родственники и друзья, иначе в романтических отношениях могут начаться конфликты и ссоры.

Также нельзя никому, кроме ваших детей, сидеть на кровати.

Два отдельных одеяла

Приметы утверждают, что отдельные одеяла на супружеской кровати могут спровоцировать проблемы и ссоры. А если одеяло будет одно, то и отношения будут крепкими.

Уберите зеркала

Зеркало в спальне – это достаточно удобно. Вот только эзотерики убеждают, что их в этой комнате лучше не ставить – и особенно так, чтобы в зеркале могла отразиться кровать. Считается, что так вы ухудшите свой сон и привлечете ссоры и конфликты в комнату и отношения.



Зеркала лучше не держать в спальне / Фото Pexels

Кроме того, если в вашей спальне есть рога животных и чучела, лучше сразу же от них избавиться. Они излучают энергию смерти и насилия.

Избегайте некоторых картин

В спальне точно не стоит размещать изображения с водопадами, бурным, беспокойным морем и быстротечными реками – это как будто провоцирует волнение, беспокойство и неконтролируемую смену эмоций.

Часы

В спальне лучше не иметь часов. Но если они все же есть – убедитесь, что они не висят над постелью. Некоторые эзотерики верят, что они забирают благосостояние в семье, и тогда семье придется столкнуться с материальными трудностями.