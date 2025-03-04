До спальні у своєму домі прикмети радять ставитися, як до сакрального місця – не впускати туди чужих людей без особливої потреби, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І є кілька інших речей, які у цій кімнаті заборонено робити – інакше можна накликати на оселю суттєві неприємності.

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Не давайте спати у своєму ліжку

Прикмети стверджують, що у подружньому ліжку мають спати тільки чоловік та дружина. Тож ніколи не варто поступатися ліжком гостям – навіть якщо це близькі родичі та друзі, інакше у романтичних стосунках можуть початися конфлікти та сварки.

Також не можна нікому, окрім ваших дітей, сидіти на ліжку.

Дві окремі ковдри

Прикмети стверджують, що окремі ковдри на подружньому ліжку можуть спровокувати негаразди та сварки. А якщо ковдра буде одна, то й стосунки будуть міцними.

Приберіть дзеркала

Дзеркало у спальні – це досить зручно. Ось тільки езотерики переконують, що їх у цій кімнаті краще не ставити – і особливо так, аби у дзеркалі могло відбитися ліжко. Вважається, що так ви погіршите свій сон та привабите сварки й конфлікти у кімнату та стосунки.



Дзеркала краще не тримати у спальні / Фото Pexels

Окрім того, якщо у вашій спальні є роги тварин та опудала, краще одразу ж їх позбутися. Вони випромінюють енергію смерті та насильства.

Уникайте деяких картин

У спальні точно не варто розміщувати зображення з водоспадами, бурхливим, неспокійним морем та швидкоплинними річками – це начебто провокує хвилювання, неспокій та неконтрольовану зміну емоцій.

Годинник

У спальні краще не мати годинника. Але якщо він все ж є – переконайтеся, що він не висить над постіллю. Деякі езотерики вірять, що він забирає добробут в родини, і тоді сім'ї доведеться зіштовхнутися із матеріальними труднощами.