Вполне естественно искать способы, которые помогут убрать дом быстрее. Но некоторые из этих привычек могут привести к тому, что поверхности в вашем доме никогда не будут по-настоящему чистыми, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Не убираете под мебелью

Под мебелью может накапливаться очень много пыли, поэтому избегать этой зоны точно не стоит. Уход за местами под шкафами не только поможет уменьшить общий уровень пыли в доме, но и облегчит аллергии на пыль, шерсть и пыльцу.

Если мебель слишком большая, чтобы их передвигать, попробуйте достать пыль с помощью пылесоса или швабры с длинной ручкой.

Вы не убираете сверху вниз

Очистка снизу вверх делает полное удаление грязи почти невозможным. Когда вы так поступаете, пыль и мусор естественно попадают на нижние поверхности, которые вы убрали перед тем, а это значит, что пыль будет оставаться в вашем доме.

Используете грязные тряпки, губки и щетки и щетки

Грязные инструменты для уборки гарантируют, что ваш дом не будет полностью убранным. На щетках и тряпках накапливается немало грязи и бактерий, поэтому не забывайте стирать или чистить инструменты после каждой уборки.

Иначе во время чистки вы будете просто распространять микробы, а не уничтожать их.

Используете жесткие очистители

Использование агрессивных средств в вашем доме может со временем привести к тому, что поверхности будут изнашиваться быстрее. Вместо этого эксперты советуют отдавать предпочтение натуральным чистящим средствам, не содержащим вредных химикатов – они легче влияют на пол, чистки, мебель, технику и другие поверхности.



Жесткие средства могут повредить поверхность / Фото Pexels

Используете слишком много моющего средства

Так же как и использование неправильный или слишком агрессивных средств, слишком большое количество очистителя может навредить, а не улучшить уборку. Избыток продукта только приведет к тому, что вам придется покупать новые чаще, а также это нанесет вред многим поверхностям.

Позволяете бумагам накапливаться

Если вы заметили, что количество чеков, квитанций и писем в вашем доме никак не уменьшается, стоит внедрить регулярную сортировку, хранения и выбрасывания всей бумаги. Некоторые документы могут быть очень важными, а вот другие не стоят места, которое они занимают.