Цілком природно шукати способи, які допоможуть прибрати дім швидше. Та деякі з цих звичок можуть призвести до того, що поверхні у вашому домі ніколи не будуть по-справжньому чистими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Не прибираєте під меблями

Під меблями може накопичуватися дуже багато пилу, тож уникати цієї зони точно не варто. Догляд за місцями під шафами не тільки допоможе зменшити загальний рівень пилу в домі, але й полегшить алергії на пил, шерсть та пилок.

Якщо меблі надто великі, аби їх пересувати, спробуйте дістати пил за допомогою пилососа чи швабри з довгою ручкою.

Ви не прибираєте згори вниз

Очищення знизу догори робить повне видалення бруду майже неможливим. Коли ви так вчиняєте, пил та сміття природно потрапляють на нижні поверхні, які ви прибрали перед тим, а це значить, що пил залишатиметься у вашому домі.

Використовуєте брудні ганчірки, губки та щітки

Брудні інструменти для прибирання гарантують, що ваш дім не буде повністю прибраним. На щітках та ганчірках накопичується чимало бруду та бактерій, тож не забувайте прати чи чистити інструменти після кожного прибирання.

Інакше під час чищення ви будете просто поширювати мікроби, а не знищувати їх.

Використовуєте жорсткі очищувачі

Використання агресивних засобів у вашому домі може з часом призвести до того, що поверхні будуть зношуватися швидше. Натомість експерти радять надавати перевагу натуральним засобам для чищення, що не містять шкідливих хімікатів – вони легше впливають на підлогу, чищення, меблі, техніку та інші поверхні.



Жорсткі засоби можуть пошкодити поверхню / Фото Pexels

Використовуєте надто багато мийного засобу

Так само як і використання неправильний чи надто агресивних засобів, надто велика кількість очищувача може нашкодити, а не покращити прибирання. Надлишок продукту тільки призведе до того, що вам доведеться купувати нові частіше, а також це завдасть шкоди багатьом поверхням.

Дозволяєте паперам накопичуватися

Якщо ви помітили, що кількість чеків, квитанцій та листів у вашому домі ніяк не зменшується, варто впровадити регулярне сортування, зберігання та викидання усього паперу. Деякі документи можуть бути дуже важливими, а ось інші не варті місця, яке вони займають.