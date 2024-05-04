Теряют вкус и быстрее портятся: 8 продуктов, которые нельзя держать в холодильнике

Проект Syncorganics, который занимается оздоровлением и здоровьем рассказали об определенной категории продуктов, которые нельзя держать в холодильнике. Дело в том, что минусовая температура меняет их вкус, а в некоторых случаях даже ускоряет порчу.

Оказывается, не стоит держать в холодильнике огурец, поскольку он быстрее станет мягким и покроется пятнами.

Смотрите также Эти 5 мифов о фруктах мешают вам худеть: нужно их знать

Ягоды, манго, авокадо, базилик и помидоры тоже рекомендуется хранить не в холодильнике. К примеру, недозрелое авокадо нельзя держать в холодном месте, потому что процесса созревания не произойдет. Лучше держать его на кухне.



Авокадо следует держать в комнатной температуре / Фото Pexels

А вот холодные помидоры теряют свой вкус, и есть их не очень приятно. Поэтому все же лучше их действительно держать в темном месте, но не в холодильнике.

Травы надо держать так как цветы – срезать и хранить в стакане с водой. Тимьян, розмарин, мята, базилик и другие травы будут хорошо храниться в таком состоянии.

Ягоды могут потерять не только яркость, но и вкус и текстуру, если держать их в холодильнике. Просто храните их при комнатной температуре и съешьте в течение нескольких дней.

Лук и чеснок - это корнеплоды, которые хорошо растут при комнатной температуре. Низкие температуры вызывают размягчение лука и чеснока и повышают риск развития бактерий. Лучше держите их в корзине на кухне или в кладовке.